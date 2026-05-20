Радиостанция — как да изберете правилния модел според това за какво ще я ползвате

Радиостанциите преживяват тиха революция през последните години. От нишов аксесоар за военни и охрана, те се превърнаха в стандартно оборудване за хора, които работят или прекарват време там, където мобилният сигнал просто не стига — лов, планина, строителна площадка, охрана на голям обект, дори организация на сватба в провинциално имение.

Изборът обаче е объркващ. Един и същ външен дизайн може да крие устройство за 30 € или за 300 €, и разликата не е козметика — а в това дали ще работи когато наистина ви трябва. Ето какво има значение в действителност.

Защо мобилният телефон не е заместител

Това е първият въпрос, който повечето хора си задават: защо да купуват радиостанция, след като всеки има телефон. Отговорът зависи от три ситуации, в които телефонът просто не работи:

Зони без покритие — горски райони, дълбоки долини, високи планини, тунели, индустриални обекти с метални конструкции

Групова комуникация в реално време — когато трябва 5 души едновременно да чуят едно съобщение, без да звъните на всеки поотделно

Бързо предаване без забавяне — натискате бутон, говорите, чува ви се мигновено; няма набиране, чакане, "ало, чуваш ли ме"

За екип в гората, охрана на събитие или бригада на голям обект, радиостанцията не е алтернатива на телефона — тя върши работа, която телефонът не може да свърши.

Лицензиране — какво е законно да ползвате в България

Това е темата, по която в магазините обикновено не ви казват цялата истина. В България има три основни режима:

PMR446 — свободни за ползване Малки мини радиостанции с фиксирана мощност до 0.5W, работещи в честотния диапазон 446 MHz. Не изискват регистрация, не изискват изпит, не изискват лиценз. Подходящи са за семейство, ски, велосипед, охрана на малък обект. Реалният им обхват е 1–3 км в открита местност, под 1 км в гора или град.

LPD — ограничено ползване Подобни на PMR, но с по-малка мощност (10 mW) и повече канали. Все по-рядко срещани в нови модели.

Любителски обхват (HAM) Тук влизат повечето двубандови радиостанции Baofeng като UV-5R, UV-9R, UV-10R, UV-82, UV-16. Те работят на 136–174 MHz (VHF) и 400–520 MHz (UHF) с мощност 5–25W. Законното им ползване в България изисква радиолюбителска лицензия (категория от Комисията за регулиране на съобщенията). Купуването и притежаването на самото устройство не е забранено, но излъчването в любителските честоти без лиценз е нарушение.

На практика много хора ползват тези устройства само за слушане или на корпоративни честоти, за които работодателят им има лиценз — но е важно да знаете правилата преди да си купите такава радиостанция.

Обхват — какво наистина означават рекламираните 10 км

В обявите често виждате цифри като "5 км", "10 км", дори "20 км обхват". Тези числа са измерени при идеални условия — две станции на върха на хълм, без никаква преграда между тях.

Реалният обхват зависи от три фактора:

Теренът — гора намалява обхвата с 60–80%, град с 70–90%, открита равнина запазва около 70%

Височината на антената — двойно повишаване на височината обикновено удвоява обхвата

Мощността на предавателя — 5W vs 8W прави сравнително малка разлика; 5W vs 25W прави голяма

Като груба ориентация за PMR (0.5W): 1–3 км в открита местност, 200–800 м в гора. За далекообхватни радиостанции в диапазона 5–10W: 5–10 км открита местност, 1–3 км в гора. Мощните радиостанции за лов от 15–25W достигат 15+ км открито и 3–5 км в трудна местност.

Ако някой ви обещава 10 км обхват с 0.5W мини радиостанция — приемете го за маркетинг, не за реалност.

Едно- или двубандови — каква е разликата

Двубандова радиостанция покрива и VHF (136–174 MHz), и UHF (400–520 MHz). Това е стандартът при повечето професионални модели. UHF е по-добър за работа в сгради, около метални конструкции и в гъсто застроени райони — сигналът преминава по-добре през стени. VHF е по-добър за открита местност и далечни разстояния — сигналът пътува по-далеч на видимо разстояние.

Ако ще ползвате радиостанцията в смесени условия (планина и сграда, лов в гора и работа в село), двубандов модел ви дава гъвкавост. За един конкретен случай — например само лов в гора — еднобандов VHF модел също върши работа и често е по-евтин.

Мощност и батерия — компромисът

По-високата мощност означава по-добър обхват, но и по-бързо изтощаване на батерията. Една мощна радиостанция от 8W в режим на максимална мощност издържа 6–8 часа активно говорене, докато същата станция на 1W може да издържи 20–30 часа.

Повечето качествени модели имат превключвател за мощност (Low/Mid/High), който ви позволява да пестите батерията при ситуации, в които не ви трябва максимален обхват. Това е функция, която често прави разликата между удобство и постоянно зареждане.

За дълги обиколки в планината или лов с престой няколко дни, си струва да помислите за втора резервна батерия — обикновено струва между 15 и 25 €.

Цени — какво очаквайте за качество

Ориентировъчни цени през 2026 г.:

20–35 € — PMR мини радиостанции в комплект 2 броя, базови, без дисплей

35–70 € — единични двубандови Baofeng модели като UV-5R, BF-888S, надеждна основа

70–130 € — професионални модели като UV-9R Pro (IP67 водозащита), UV-10R, UV-16

130–250 € — мощни 20–25W модели с дълъг обхват, метален корпус, повече памет за канали

250 €+ — професионални модели за охрана, спасителни служби, индустриална употреба

За повечето хобисти и любители на природата, диапазонът 60–130 € дава най-добрия баланс. Често е по-разумно да купите комплект от 2 еднакви станции, отколкото една скъпа — комуникацията изисква поне две устройства.

За кого коя радиостанция е подходяща



Семейство, ски, велоразходки → PMR мини комплект, без лиценз, 30–50 €

Охрана на малък обект → PMR или корпоративна честота с лиценз на фирмата, 40–80 € на единица

Любители и техници → двубандов Baofeng UV-5R/UV-9R, любителска лицензия, 50–100 €

Лов и риболов → мощни 8–10W модели с водозащита, идеално в комплект от 2–4 броя

Често задавани въпроси

Трябва ли ми лиценз, за да ползвам радиостанция в България?

Зависи от модела. PMR446 радиостанции с мощност до 0.5W не изискват лиценз и могат да се ползват свободно. Двубандовите Baofeng модели (UV-5R, UV-9R, UV-10R и подобни) работят в любителския обхват и излъчването в тези честоти изисква радиолюбителска лицензия от КРС. Самото притежание на устройството не е забранено, но активното излъчване без лиценз е нарушение.

Колко километра реален обхват има една радиостанция за лов?

За мощна двубандова станция от 8–10W обхватът е 5–10 км в открита местност и 1–3 км в гъста гора. Моделите от 15–25W достигат 15+ км открито и около 3–5 км в гора. Обявените 10–20 км обхват се измерват при идеални условия от височина и не отразяват реалното използване.

Каква е разликата между Baofeng UV-5R и UV-9R Pro?

UV-5R е базовият модел — надежден, евтин, с пластмасов корпус и стандартна мощност 5W. UV-9R Pro има IP67 водозащита (издържа потапяне), мощност до 8W, по-здрав корпус и по-добра антена. UV-5R е логичен избор за начинаещ; UV-9R Pro е оправдан, когато ще ползвате станцията при дъжд, кал или други тежки условия.

Може ли две радиостанции от различни марки да си комуникират?

Да, ако са настроени на същата честота и същия тип модулация. Радиостанциите не общуват през марки или модели — те общуват през честоти. Един Baofeng и един Motorola, настроени на 446.00625 MHz без шумоподтискане, ще се чуват без проблем. Това е причината да можете да смесвате модели в един екип.