Иво Димчев бил кавалер на бала на Нети! Актрисата била "грозното пате" (ФОТО)

Актрисата Антоанета Добрева, или както всички я знаят на галено – Нети, е от онези личности, които не просто присъстват на сцената на българския театър и кино, а я озаряват с особена, почти ефирна светлина. Екранната доц. Красимира Жекова от сериала на bTV „Вяра, Надежда, Любов“ освен актриса е и певица, модел и майка, но преди всичко е търсач на истината – както на сцената, така и в личния си живот.

Малцина, например, знаят, че Иво Динчев е бил кавалер на бала й.

Приятелството между Нети и ексцентричния Иво Димчев започва още когато са 12-годишни. Пътищата им се пресичат в емблематичната за онова време театрална школа „4хС“ на покойния вече режисьор Николай Георгиев, който е изучил плеяда от съвременните артисти.

Блондинката разказва с усмивка на лице как били неразделни и майката на Иво дори очаквала, че двамата ще станат гаджета. Приятелството им било толкова силно, че Иво станал кавалер на Нети на абитуриентския й бал, въпреки че по това време той бил със счупен крак. Но за да не я разочарова, дошъл на тържеството й с куцукайки. Днес, десетилетия по-късно, детското им приятелство все още е живо, а наскоро прерасна и в професионална колаборация, като двамата записаха обща песен, пише "Супер магазин".

Била "Грозното пате"

Зад нежната визия на Нети, която днес вдъхновява хиляди момичета, се крие историята на „грозното пате“, което от най-ранна детска възраст се е борило с жестоките етикети на връстниците си. Като малка тя често е била обект на подигравки – наричали я „момче“, присмивали се на прекалено слабата й фигура и на големите й зъби. Тези детски рани оставят дълбок отпечатък и Нети дълго време не успява да види красотата в огледалото.

В тийнейджърските си години, почти на шега, Нети се явява на кастинг за модели. Високият й ръст и специфичните й нежни черти веднага правят впечатление и тя започва работа като манекен. Макар подиумът да й носи първите собствено изкарани пари и професионални успехи, тя все още не вярва, че е „хубавка“. Вътрешният й критик е по-силен от славата на подиума.

Истинският й прелом настъпва, когато в живота й се появява Дони. В негово лице тя среща човек, който не обръща никакво внимание на външната красота.

„Някак с него намерих истинско спокойствие и увереност и се отървах от комплексите и суетата“, признава хубавицата. Защото безусловната любов на Дони и общите им духовни интереси и търсения й дават спокойствието, че най-ценното сияние идва отвътре, въпреки че „момичето с големите зъби“ всъщност е една от най-красивите актриси в България.