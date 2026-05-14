Тодор Живков спасил Шкумбата от ДС

Комикът Димитър Туджаров – Шкумбата е разказвал интересна история, свързана с периода преди 1989 г. и отношенията между сатирата и властта по онова време.

Според негов разказ, по време на представление в НДК той си позволява по-остра шега, в която иронизира действителността, включително чрез сравнение с „крави“ и народната милиция. Това предизвиква реакция и случаят достига до Държавна сигурност (ДС), където първоначално се обсъжда възможност за санкции и забрана за сценични изяви.

По същата версия на историята, информацията стига и до Тодор Живков, който решава, че обществото има нужда от хумор и сатира, и разпорежда случаят да не се развива срещу комика.

Шкумбата често споделя тази случка като пример за това как сатирата е била възприемана в различни политически контексти и как отношението към хумора се е променяло през годините.