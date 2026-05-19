От 2027 г. всички смартфони в ЕС трябва да имат сменяема батерия - как това ще промени пазара на ремонти? https://hotarena.net/lubopitno/ot-2027-g-vsichki-smartfoni-v-es-tryabva-da-imat-smenyaema-bateriya-kak-tova-shte-promeni-pazara-na-remonti HotArena.net

Краят на телефона, който не може да се поправи

От следващата година ЕС задължава производителите на мобилни устройства да произвеждат смартфоните със сменяема батерия. Законът преобръща логиката на целия пазар - и може да спаси стотици хиляди устройства от боклука.

Помните ли времето, когато смяната на батерия в телефона ви беше толкова лесна, колкото отварянето на кутия кибрит? Задният капак щракваше, батерията излизаше, слагахте на нейно място нова батерия и устройството отново оживяваше. За последните петнадесет години тази простота изчезна почти напълно, погълната от елегантни, монолитни корпуси, залепени с индустриален клей и проектирани така, че всяко разглобяване да е авантюра дори за опитен специалист в сервиз за телефони.

Но Европейският съюз реши, че е дошло времето да обърне тази тенденция. На 18 февруари 2027 г. влиза в сила Регламент 2023/1542 - задължителен за всички страни членки, включително България. Според него всеки смартфон, таблет и лаптоп, продаван на европейския пазар, трябва да позволява на потребителя сам да смени батерията с инструменти, достъпни в обикновения магазин. Без специализирани приспособления. Без термично оборудване. Без разтворители.

po-lesna-popravka-na-telefon.jpg

150M 20 млрд. евро 7 год. 800 смартфона изхвърлени годишно в ЕС спестявания за европейците по прогноза на ЕК задължителна наличност на резервни части цикъла зареждане при 80% запазен капацитет

Защо сега - и защо изобщо стана така

За да разберем колко голяма е тази промяна, трябва да погледнем назад. В началото на 2000-те Nokia, Motorola и Sony Ericsson продаваха телефони, при които сменяемата батерия извън сервиза за телефони беше стандарт, а не привилегия. Когато Apple представи първия iPhone през 2007 г. и постепенно затвори достъпа до вътрешността на устройствата си, останалите производители последваха примера. Тънкостта и визията взеха превес над практичността.

Резултатът е красноречив: всяка година около 150 милиона смартфона в рамките на Европейския съюз завършват на сметището. Значителна част от тях не са дефектирали - просто батерията им е изчерпала живота си, но обслужването е толкова трудно или нерентабилно, че новото устройство понякога изглежда по-изгодна опция. Именно тази логика Брюксел се опитва да разруши.

Quote block:

Брюксел се надява да прекрати порочния цикъл, в който след 18-24 месеца на ползване зарядът на смартфона започва да губи качеството си и потребителят е принуден да купи ново устройство.

Европейска комисия · Регламент 2023/1542

Какво точно казва законът - и какви са вратичките

Регламентът е прецизен в дефиницията си: батерията се счита за "сменяема от крайния потребител", ако може да бъде извадена с комерсиално достъпни инструменти, без ексклузивни приспособления, термична обработка или разтворители. Ако производителят предоставя инструментите безплатно - това също се брои.

Законодателите обаче са оставили и една значима вратичка. Батерията може да остане технически несменяема, ако устройството изпълнява три условия едновременно: запазва над 83% от капацитета си след 500 цикъла на зареждане, гарантира поне 80% след 1000 цикъла и отговаря на степен на водоустойчивост IP67. Голямото питане е: колко от бъдещите флагмани ще се промъкнат именно през тази врата, за да не се налага да посещаваме gsm сервиз?

Какво още се промени от юни 2025 г.

Преди да влязат в сила изискванията за сменяема батерия, ЕС вече задейства друга вълна от правила: от 20 юни 2025 г. производителите са задължени да осигуряват резервни части в продължение на 7 години след края на продажбите на дадено устройство. Смяна на батерия на телефон, дисплей, зарядна букса - всичко това трябва да е достъпно в рамките на 5 до 10 работни дни за всеки лицензиран сервиз за gsm устройства.

Освен това новите мобилни устройства трябва да преминат тест за издръжливост при 45 последователни падания, а батерията им е длъжна да задържи 80% от капацитета си след 800 цикъла на зареждане.

Пазарът на ремонти - тихата революция в GSM service

Докато мнозина гледат на новия регламент като на екологична мярка, хората, занимаващи се ежедневно с ремонт на телефони, виждат нещо по-конкретно: преразпределение на власт и приходи. Днес подмяна на батерия на телефон или смяна на счупено стъкло или дисплей при модел от висок клас може да струва от 80 до над 200 евро. Значителна част от тази сума не е за частта, а за лицензирания труд и монопола върху резервните компоненти, държан от производителите.

Apple, например, изисква задължително калибриране на устройството след всяка подмяна на батерия чрез собственото приложение Repair Assistant. Без тази стъпка потребителите губят функции или получават неточни показания за капацитета на батерията. Такива практики тласкат клиентите към оторизирани сервизи и възпрепятстват независимите GSM service центрове встрани от луксозния сегмент на пазара.

С новата регулация тази картина ще се промени. Производителите са длъжни да предоставят резервни части на всеки лицензиран сервиз за телефони в София или което и да е населено място в срок от 5 до 10 работни дни - и то на разумна цена. Независимите техници от сервизите за ремонт на мобилни телефони вече няма да са изолирани от веригата на доставки. По оценки на Европейската комисия само сегментът с подмяна на батерии генерира стотици милиони евро годишно на европейско ниво - пари, които досега са се концентрирали почти изцяло при производителите.