Рак ли уби мъжа на Нора Караиванова?

Нора Караиванова е съсипана дни след рождения си ден. 39-годишната певица на Слави Трифонов и „Ку-Ку Бенд” е изгубила мъжа си, сподели самата тя в социалните мрежи. Изпълнителката не разкри от какво си е отишъл човекът до нея, но се говори, че го е убил рак, който се развил много бързо.

„Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена, и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин. Опитах се,, опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили! Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето! Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор, и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно! Щеше ми се да си тук сега, за да ти кажа поне още веднъж за последно едно „ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!”, написа певицата в социалните мрежи миналия понеделник, ден след Томина неделя. Стотици хора изказаха съболезнованията си, съпричастни с нейната болка.

Двойката е заедно от 2024г. Пламен Зарков – Пламзи, както е името на човека до Нора, обявява връзката им в социалните мрежи през септември 2024-а. Явно любовта им е била много силна и са успели за кратко да се свържат изключително здраво и да създадат истинско семейство със сина на изпълнителката. Пламен не е баща на момчето. 39-годишната Нора го ражда през 2019г. и упорито отказва да сподели публично името на татко му, твърдейки само, че е бил изненадат, но зарадван от новината, че е бременна. Явно Пламзи е приел сина й като собствено дете. На 3 април всички заедно са празнували нейния рожден ден, а на 20 април Пламен вече го е нямало.

Нора не разкрива какво е отнело любимия й човек, който на снимките изглежда здрав и силен. Говори се, че може да е бил болен от рак, който е открит твърде късно от лекарите и се е развил много бързо. До последно певицата е била с мъжа си, надявала се е да се пребори за живота си и да остане с нея. Но молитвите й не са били чути.