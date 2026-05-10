Рълев от „Игрите” стана мъжки татко

Победителят от 5-ия сезон на риалитито „Игри на волята” – Иван Рълев, е станал мъжки татко.

Любимата му жена – пловдивчанката Изабел Трендафилова, е родила момченце, което е тяхното първо дете. Щастливата вест бе обявена от самите родители с емоционални кадри в социалните мрежи. „Понякога най-големите чудеса идват тихо и променят всичко завинаги. Изненадата си има име. Самуил... 5 май 2026 година – един миг, който променя всичко. До мен човекът, който превръща всяко предизвикателство в сила, всяка несигурност – в спокойствие и всяка мечта – в реалност, един прекрасен мъж и баща“, написа в социалните мрежи младата майка, публикувайки снимка с Рълев.

Тя е на 27 години и ръководи бутик в Пловдив, а гордият татко от екстремното риалити на Нова тв е 28-годишен.