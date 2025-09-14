Рая Пеева се събра с Явор! Издаде ги кучето (СНИМКИ)

Рая Пеева отново се е събрала с Явор Бахаров, научи „Уикенд”. Бившите гаджета, за които вече месеци наред се говори, че са разделени, всъщност са прекарали лятото заедно. Те сами се издадоха, без да искат.

Снимки в социалните мрежи разкриха истината за връзката на Рая Пеева с вечния хулиган Явор Бахаров. Актрисата публикува в Инстаграм колаж от кадри и клипчета от отминаващото лято. На тях не се вижда лицето на Бахаров, но се вижда кучето, което наскоро и самият той беше снимал. Това издава, че домашният любимец, както и преди, продължава да е общ за двамата актьори. Ако това беше тяхно общо дете, нямаше да е изненада, че и двамата продължават да се грижат за него. Само че, когато става въпрос за куче, вече става съмнително.

Проверка на „Уикенд” показа, че бившите гаджета, които преди време бяха спрели да се следват в Инстаграм, сега са подновили „приятелството” си в социалните мрежи. Някои от мъжките силуети, които личат в снимките и клипчетата на Пеева, приличат толкова много на Явор, макар и лицето да се не вижда добре, че е сигурно, че двамата са били заедно цяло лято.

Кога са се събрали отново? Това най-вероятно знаят само те и най-близките им роднини и приятели. В публичното пространство Рая и Явор спазват дистанция. Последното официално събитие, на което актрисата се появи, беше премиерата на сериала на Нова тв „Майките” през пролетта. Тогава тя беше без кавалер. Всъщност, откакто се е заговорило, че вече не е с Бахаров, Пеева не се е появявала с мъж на публично място. Това не е характерно за нея. Известно е, че е харесвана жена и, ако наистина беше сама, досега края нея щеше да гъмжи от ухажори. Най-вероятно ги отблъсква именно заради Явор, който е нейната голяма, макар и фатална любов.

Бахаров също не се е появявал с друга жена в публичното пространство. Явно раздялата между двамата е била за кратко и в момента отново са заедно, но се стараят да пазят връзката си в тайна.

Каква е причината да се правят на разделени? Най-вероятно двойката цели да спре клюките по свой адрес. Известната е максимата, че щастието обича тишината, т.е. не бива да демонстрираш любовта и късмета си. Двете звезди сигурно са започнали да споделят тази житейска философия и затова пазят връзката си само за себе си.