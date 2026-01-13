Риалити звезда иска да е Стоичков

Риалити звезда иска да изиграе Христо Стоичков. Това е Ивайло Крушарски, който стана известен с участието си в предаването „Един за друг“. В шоуто бившият футболист влезе с доста по-голямата му приятелка Ивана и беше определен за един от най-дразнещите и мразени участници в предаването от съквартиранти и зрители, пише България Днес.

Преди това бившият вратар се пробва и в „Сървайвър“. Той бе сред участниците през 2022 година, като напусна шоуто за оцеляващи по собствено желание. Сега бившият страж от „Локомотив“ (Пд) реши да се пробва в риалитито, което ще избере кой ще изиграе Христо Стоичков в документалния филм за Камата. Той се яви пред журито, което ще избере кой ще влезе в образа на най-успешния български футболист. Крушарски пробва да имитира Стоичков пред погледа на Аня Пенчева.

В сцената изигра едно интервю на Камата през 2008 година. В един момент той си забрави текста заради смеха на Аня Пенчева.

„Записах се да участвам, защото смятам, че тази роля не трябва да бъде изиграна. Това една емоция, една страст която той носи в себе и е нещо, което не се играе. Или се раждаш с него или не. Смятам, че в моя живот, в моята кариера, макар че не стигнах неговите върхове, но съм преминал по същия начин и носех тази сурова емоция и желание за победа. Да докажа, че мога да успея. За това и реших да се запиша за участие, въпреки че не съм актьор“, обяви Крушарски.

Участието му не бе прието радушно от зрителите, които го съсипаха от критики в социалните мрежи. Преобладаващите коментари са „Не се справи грам! Няма нищо, от това което г-н Стоичков има!“, „Този само чака някое риалити да излезе и веднага се е записал. И в „Един за друг беше“, и в „Сървайвър“... отърване няма... А и мноооооооого е далеч от образа на Стоичков...“ и „Тоя на всяка манджа мерудия. Ако този ще играе Стоичков... не знам кой ще го гледа, но аз със сигурност няма“.