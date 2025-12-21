Ричард Величков се влюби в певица, ще предлага брак

Ричард Величков полетя на крилете на любовта, научи „Уикенд” от първа ръка. Фитнес инструкторът от „ВИП Брадър 2018” е хлътнал по певица.

„В последните 2 години се бях отдал на кариерата си и си нямах приятелка. Да, ама наскоро чудото се случи. В столично заведение се влюбих от пръв поглед в ангелогласната Жасмина Стоянова. Тя е на 25 години и е родом от Варна. Чувайки я как пее, буквално онемях. Невероятна е, ангелски глас направо! Запознахме се и оттогава сме неразделни”, сподели пред наш репортер мачото от Мадан. И допълни, че вече е запознал новата изгора с родата си и се чувства готов за следващата крачка - брак и деца.