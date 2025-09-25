С милион рози почетоха ЧРД-то на Рачков

С "милион рози", но не алени, а бели и тъмносини балони поздравиха за рождения му ден Димитър Рачков. Той помести мини фотосесия от празненството, на което го напрегръщаха плеяда от най-ярките съвременни звезди.

Там се открива и кадър с избраницата му Виктория Кузманова и дъщеря й от първия й брак. На партито се появи и братовчедката на Маги и Джуди Халваджиян - Ани Халваджиян, със съпруга си Асен Чанков.

Специална прегръдка за празненството от Гала получи рожденика. До нея бе и вторият й мъж Стефан. Приятелска честитка изпрати на Рачков и водещият на "120 минути" Светослав Иванов.