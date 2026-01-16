Съдбата на тризначките: Две от тях са клошарки, а третата е женена за богаташ https://hotarena.net/lubopitno/sadbata-na-triznachkite-dve-ot-tyah-sa-klosharki-a-tretata-e-zhenena-za-bogatash HotArena.net

Тризначките които взеха победата в “Биг брадър” преди години посрещнаха празниците по различен начин. Докато едната живее охолно, другите две броят стотинките и живеят по улиците, като обясняват, че това е въпрос на избор, а не съдба, пише Ретро.

Вяра и Надежда от години са клошарки в британската столица и живеят на палатка. В студените ни се спасяват по приюти за бездомни, но през деня просят по централните локации. Двете категорично отказват да работят, защото предлагали работа само за чистачки и миячки, което било по срамно от това да просиш.

Така Вяра и Надежда посрещнаха Рождеството на улицата. Любов също живее в Лондон, но е омъжена за богат англичанин. Има дъщеря и обитава луксозен дом. Зад този контраст се крие стар скандал. Двете сестри твърдят, че Любов ги е обрала и е обърнала гръб на семейството си. От своя страна обаче тя отказва да коментира твърденията.