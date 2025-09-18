Секссимволът Владо Карамазов се запусна

Владо Карамазов вече гони 50-те години и е поизгубил предишния си блясък, пише Ретро. Актьорът съвсем скоро ще се завърне на малкия екран като водещ на новото риалити шоу "Трейтърс".

Всяка промяна във външния вид на актьора прави впечатление, но ако някой е решил, че това ще разклати статута му на любимец на публиката, реакциите на феновете показват точно обратното. Социалните мрежи преливат от коментари, че той изглежда "по-мъжкарски от всякога", а появата му зад волана на лъскаво BMW само подсилва имиджа му на човек, който държи на стила.

Форматът, в който ще участва се основава на лъжата и стратегията и се очавква с огормен интерес, а продуцентите рачитат именно на неговата харизма, за да привлече зрителите пред екрана.