Щур купон с чардаш и световни звезди на ЧРД-то на Джеки Стоев

Щур купон с чардаш, шумни наздравици с маркови напитки и незабравимо присъствие на световни звезди вдигна за 85-ия си рожден ден режисьорът Георги Стоев.

"България Днес" запечата във фотоси неподражаемата артистична атмосфера, подгрявана от оркестъра на звездата на тракийската народна музика - виртуоза на гъдулката Васил Денев, и от гласа на българския топтенор Калуди Калудов. И от неуморните танци на самия рожденик, известен с афинитета си към чардаша и най-добрите образци на ромската музика.

На партито, видя "България Днес", вдигна тост и популярният италиански актьор Брено Плачидо, син на световната кинозвезда Микеле Плачидо. Брено изпълнява една от главните роли във филма "Аврора" на Джеки Стоев и Никола Бошнаков, а техен съсценарист е неразделният боен другар на рожденика - Христо Илиев-Чарли. В лентата, в която на фона на Студената война се разказва за любовта на италиански журналист към млада българка от семейство на "народни врагове", принудена да продава тялото си, централна роля е поверена и на италианската филмова знаменитост Франко Неро. А премиерата на "Аврора" бе посрещната с възторжени овации на "София филм фест" само няколко часа преди старта на ЧРД партито.

Напук на инцидента, при който кола мина през крака на Джеки в центъра на София по време на снимките, той демонстрира невероятни умения на дансинга, извивайки ръце като ориенталски танцьор. Компания на дансинга му правеше популярната БГ актриса Койна Русева, също главен женски персонаж в лентата. Блондинката скачаше неуморно, подкрепяйки се в кратките паузи с някое и друго питие. През останалото време звездата на Младежкия театър си беседваше в приповдигнато настроение с италианския режисьор и продуцент, родом от Кърджали, Красимир Иванов, приятел на Орнела Мути, Микеле Плачидо и покойната Клаудия Кардинале, която доведе и у нас преди 15 години.

С "дискретен чар", но съвсем не незабележимо за гостите блестеше на веселбата и култовият актьор Дидо Мачев, също герой в "Аврора". "Джобният комик" се наслаждаваше на напоителната си мъжка беседа с най-известния филмов статист в света - българския театрален фотограф Християн Георгиев, работил с почти всички съвременни супер стар на седмото изкуство, с когото си партнират във филма на Джеки.

Актьорът Момчил Карамитев дори коленичи в знак на почит към виновника за "бохемската рапсодия", за да заснеме изпълненията на 85-годишния Стоев на танцплощадката. Наследникът на великия Апостол Карамитев разкри, че след кончината на съпругата си вече цели 7 години почти неизменно живее в родната София.

Половинката на рожденика пък - бившата зам.-шефка на КНСБ и виден политически имиджмейкър Диана Дамянова, също бе в прекрасно настроение и често чукваше бокала си с бяло вино в чашата на ексцентричната журналистка и панелистка на Гала Кристина Патрашкова.

В един момент не издържа на напора на чувствата и наборката на режисьора - легендата на кинокритиката у нас Олга Маркова. Достолепната дама рипна пъргаво от масата и поведе импровизираното хоро, а младите и стари кинаджии ги нахъсваха още повече с мощните си аплодисменти.