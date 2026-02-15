Симеон-Хасан се изучи в манастира Шаолин, ще става барета

За пълнолетието на царския внук китайците му подарили боен нож и исторически копчета за ръкавели

Най-младият член на царското семейство Симеон-Хасан мина успешно през двумесечно обучение в манастира Шаолин в Китай. Бойците монаси, които владеят до съвършенство кунгфу, бяха истинска сензация за подрастващите през 80-те заради филма „Манастирът Шаолин”, в който една от звездите е 18-годишният тогава Джет Ли. Внукът на Симеон Втори и син на единствената му дъщеря княгиня Калина и испанския мореплавател и авантюрист Китин Муньос се е подложил на изключителното строгото обучение в будистката обител. А то е нещо средно между аскетичен монашески живот и строга казарма.

18-годишният младеж, който на 14 март прави 19 лазарника, открай време тренира древното китайско бойно изкуство. В будисткия манастир в подножието на свещената планина Суншан в провинция Хънан Симеон-Хасан е взел направо „висшата математика” в кунгфуто. Освен бойни тренировки, той е преминал и през духовно обучение. За царската особа не е имало никакви привилегии, споделиха от духовното братство. Малкият Симеончо е живял при същите условия като останалите ученици, спал е с тях в едно помещение, ял е същата скромна порция ориз и всеки божи ден е ставал в 5 часа заранта. Обучението е било изключително тежко и строго – по 8-9 часа на ден.

Царският внук тренирал по няколко направления - бойни техники, за физическа издръжливост, за гъвкавост, за сила, за обща кондиция, за строга дисциплина и самоконтрол над ума и чувствата. Според испанските медии Симеон-Хасан се отличил с упорство в учението и издържал първата степен за майстор по кунгфу по строгите канони на манастира Шаолин. Той е получил сертификат и китайско духовно име, което доказва, че вече е част от манастирското братство и има право да минава нови, по-високи степени на обучение. А докато получавал дипломата си, той е говорил на китайски и на перфектен български език. В речта си благодарил на майка си княгиня Калина, че го е поощрила в трудното решение и самата тя го запалила по бойното изкуство. Младият княз не носел ценни вещи в себе си, само смарт часовник за около 1000 евро, което е нищо за младеж от сой като него.

Строгата дисциплина в манастира Шаолин ще помогне на знатния момък и за предстоящото му наскоро обучение при зелените барети – елитните части на испанската армия. „През лятото ще се върна за трети път във военния ориентировъчен лагер „Дон Пелайо”. Това е военно преживяване, близко до реалността, с командири на специални операции. Идеята е да продължа обучението, за да постъпя в армията”,сподели Симеончо пред испанските медии.

Баща му Китин Муньос също е служил в специалните части, а миналата година дори получи награда за цялостен принос към кралските въоръжени сили. Събитието, разбира се, уважи и Симеон-Хасан. Дядо му Симеон също има военно образование – между 1958 и 1959 г. той курсант във военната академия „Вали фордж” в Пенсилвания, където американците го наричат „кадет Рилски”. Царят се уволнява като младши лейтенант. Внукът добре познава родната история е горд, че прапрадядо му Фердинанд е ръководил българската армия през Балканските и Първата световна война, а Борис III е главнокомандващ през по-голямата част на Втората световна война. От 6-годишен аристократичният хлапак рецитира „Аз съм българче”.

Симеон-Хасан е кръстен на дядо си и на покойния крал на Мароко Хасан II, който беше близък приятел и ментор на Симеон Сакскобургготски.

До 2021 г. знатният момък живееше с родителите си в Мароко, но от същата година са постоянно в България, в двореца „Враня”. Той говори пет езика, като освен български владее испански, английски, френски и арабски. В поднебесната империя се запалил по китайския, а с дядо си и с майка си говори само на езика на Дядо Вазов. Самата Калина не говори добре български и още като невръстно дете Симеон-Хасан взема частни уроци и посещава българското училище към посолството ни в Мароко. Младежът тренира бойни спортове, вдига тежести, от хлапе обожава да язди коне и прави дълги преходи с приятелите си в планината. Миналата година навърши пълнолетие и по този повод Калина и Китин Муньос му подариха испански армейски нож, каквито използват спецчастите. Острието е истинско бижу за няколкостотин евро, а подобно има и майка му. Княгинята всеки ден прави разходки на Витоша и в пояса си е затъкмила ханджар като истински Рамбо в пола. Своето острие Симеон-Хасан чакал цели 2 години, а освен него получил от дядо си стилен портрет на кръстницата си принцеса Ирина Гръцка и сребърни копчета за ръкавели, които са носени последователно от Фердинанд, Борис III и Симеон II. Приятел пък му подарил икона на „Св. Иван Рилски”.

Покрай баща си царският внук е запален по корабоплаването и мечтае скоро двамата да направят дълга морска експедиция. Освен, че е майстор по кунгфу, още през 2023 г. той участва в емблематичното състезание по таекуондо „Ханмадан” в Южна Корея, където спечели зелен колан и стана „глобален посланик” на спорта. Симеон-Хасан и майка му Калина са известни и като едни от най-яките фенове на Бистришките баби. Припомняме, че гласовитите дами са част от културното нематериално наследство на ЮНЕСКО.

Всички предричат, че младежа го чака прекрасно бъдеще. Самият той не споделя дали има приятелка, но момите му се лепят като на Лео Ди Каприо в силните му години. Е, която и да е избраницата на младия княз, със сигурност трябва да мине през одобрението на княгиня Калина...

Младият княз е единственият внук, който избра България

Аристократичният левент е уникат и истинска „златна мина” за нумеролозите. Той е син на единствената дъщеря на царя, най-малкият е от общо 11 внуци, единственият, който живее постоянно в България, само той от внуците говори български, има наше гражданство и е единственият, който е кръстен в православната вяра. Документите за българско гражданство му бяха връчени лично от тогавашния премиер Бойко Борисов през 2013 г.

Княгиня Калина и мъжът й Китин Муньос са католици, но Симеон още от ражданото на своя именник настоява той да приеме православието. Отрокът е съвсем невръстно хлапе, когато царят го води на вечерни богослужения в катедралата „Св. Александър Невски” и го учи как да прави кръстния знак по православния канон.

На 23 април 2008 г. в Страстната седмица преди Великден малкият Симеон-Хасан е кръстен в параклиса към резиденцията „Царска Бистрица” – „Свети Иван Рилски”. Кръстници са принцеса Ирина Гръцка и кралят на Мароко Мохамед VI, въпреки че монархът е мюсюлманин. Неговите функции по време на Светото кръщение изпълнява лично Симеон. Ритуалът е извършен от тогавашния игумен на Рилския манастир епископ Евлогий. Освен царското семейство, на събитието присъстват посланикът на Мароко Ел Гайлани Длими и испанският първи дипломат у нас Фернандо Ариас.

Мястото също не е никак случайно. „Царска Бистрица” е сред любимите убежища на цар Борис III и от тук организира много от знаменитите си ловни излети. Тук, в Чамкория се крият и невръстният тогава престолонаследник Симеон и сестра му Мария Луиза Българска по време на съюзническите бомбардировки над София през Втората световна война. Тук, в „Царска Бистриза”, се омъжи и Калина, като на тържеството дойдоха много знатни особи от цяла Европа. Неслучайно, защото фамилията Сакскобургготски се родее с повечето монархически семейства на континента. Сватбата бе на 26 октомври 2002 г., когато Симеон вече беше премиер и народът на шега го наричаше „дедо”. Чужденците обаче му се радваха като на рок звезда и при появата му възторжено викаха: „Кинг Саймън, кинг Саймън”!