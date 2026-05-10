Слави удря ключа на „Има такъв народ”

Шат, на патката главата, пееше Слави Трифонов преди десетилетия, без да знае, че това ще го достигне днес. Партията на доскоро участващите в управлението сценаристи и музиканти отива в небитието и трудно ще се измъкне оттам, предвид, че активът й вече изнася консумативи и посуда от офисите в страната, пише „Уикенд”.

Неспечелила субсидия, формацията на Трифонов окончателно отпада от политическия живот и е длъжна да освободи сградите и офисите, които й бяха дадени като право на ползване от губернаторите в страната заради победа на парламентарни избори.

Говори се упорито, че Трифонов, бивш триумфиращ на парламентарни избори и кандидат за управленец в добрите времена, вече не може да поддържа офисите и структурите си по страната по две прости причини - офисите са на новата държавна власт, а структури на практика не съществуват. Разбягали са се. Масово хора на Дългия още преди време пристанаха на Румен Радев, като дори се говореше, че бившият председател на парламента от ИТН Ива Митева ще е кадър на тъмнозелените, и то активен. В крайна сметка се оказва, че Митева ще работи на висок пост в държавната администрация.

Телевизията на Трифонов не е в по-добро положение от партията му – упорито се мълви, че медията ще фалира, а лидерът се опита да я закрепи на последни издихания покрай вота, но без успех. Повечето от депутатите му и кадрите му вече се дистанцирали от формацията, научи още „Уикенд”, като сред първите бегълци освен проф. Андрей Чорбанов били и хора, тръгнали си в сумрака, но с добра атестация - проф. Силви Кирилов, бивш председател на парламента и най-възрастен депутат, както и вече прочулите се с определени тенденции в интимното общуване Петя Димитрова, редом с колежката й Павела Митова. Двете дами дадоха повод за поне два рекорда на „Гинес”, като само единият е за приемане на законопроект за 28 секунди.

Мълвата носи, че експерти и кадри на партията, верни сподвижници на Трифонов през годините вече се обръщат на друга страна и търсят нови покровители, а мнозина гласували открито за Румен Радев и неговите тъмнозелени. Затова и пред офисите на ПБ имало опашка от потенциални нови кандидати да се врекат на новата власт, други пък гледали към президентските избори и надъхвали оределия актив да атакува отново електората с обещания.

Мнозина натискали Слави Трифонов да се кандидатира за президент - нещо, което лидерът на ИТН дори и не помислял. Номинации щели да завалят от всички структури, останали на разположение на гологлавия водещ от дивана. Трифонов няма да има президентска двойка и дори не си правел илюзии, че негови симпатизанти и актив могат да бъдат накарани или привлечени да гласуват за друг кандидат по негова повеля, затова и партията на този етап оставала неутрална към предизборните действия на свои колеги. Формацията няма силата или влиянието да действа като коректив на бъдещите президентски избори, но мнозина смятали, че ако Слави излезе на терена за „Дондуков” 2, има известен шанс партията да живне и да напомни отново за себе си.