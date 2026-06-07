След "Игрите": Павел заживя в полите на Витоша (Снимки на луксозното жилище)

Рапърът Павел Николов заживя в чисто нов луксозен дом едва година след като смени Димо Алексиев като водещ на хитовото шоу на Нова тв „Игри на волята”. Жилището се намира в полите на Витоша, а площта му е поне колкото на две тристайни панелки. Годеницата на Павел – Кристина, се похвали със снимки от новия дом, видя „Уикенд”.

Бъдещото семейство Николови е приключило с довършителните работи и обзавеждането на семейното си гнездо съвсем наскоро, твърдят запознати. Кристина Нгуен – любимата на Павел, с която той с години живя на квартира, показа снимки от своеобразното освещаване на дома. По произход тя е половин виетнамка, но е прочистила енергията в апартамента с ритуал на древните инки. За целта е използвала натурална пръчка от т.нар. „Пало Санто” (свещено дърво). То вирее по бреговете на Южна Америка и е ползвано от местните индиански племена за духовни церемонии и привличане на късмет. Кристина показа снимка как опушва с ароматния му дим кухнята си, която според източните вярвания е сърцето на дома. Стаята е много просторна, обзаведена в бяло и черно. Подът е с настилка, която прилича на мрамор. От кухнята се излиза на обширна южна тераса с гледка към Витоша. Стопанката на дома специално се е похвалила с пейзажа, който се разкрива оттам. От снимката се вижда, че етажът е доста висок, а самото жилище се намира до кръстовище на няколко големи крайградски шосета. Може би е доста шумно, но апартаментът е достатъчно голям и от останалите снимки става ясно, че има и стаи с друго изложение, които вероятно са по-тихи.

В една от тези стаи е студиото на Павел. Навремето, когато се раздели с предшественичката на Кристина – певицата Михаела Филева, той остана без покрив над главата си и се наложи да се засели в звукозаписното студио, което продуцентката му Саня Армутлиева беше предостави, за да работи. Дълго то беше и работно място, и дом за музиканта. Явно му е харесало да се труди вкъщи, защото си е оборудвал студио и в новия дом. То е с гледка към града, който през прозореца изглежда така, все едно е в краката му.

В новия дом има доста цветя в саксии, ароматни свещи, фотографии и картини в рамки, рафтове с книги, електрическа камина под огромен телевизор в дневната, както и грамофон, който напоследък е задължителна част от всеки артистичен апартамент. От снимките на Кристина се вижда, че с любимия й слушат „Гънс ен Роузис”, Елтън Джон, „Ролинг Стоунс”, „Металика”. Имат солидна колекция от плочи.

Говори се, че в този апартамент Павел е вложил целия си хонорар като водещ на „Игрите”, както и на пролетната разновидност на шоуто миналата година – „Турнири на волята”. Парите не са малко, но не са били достатъчно за подобна покупка, особено пък когато към нея е добавено и луксозното обзавеждане. Музикантът е имал солидни спестявания от работата си през годините, но най-вероятно е изтеглил и кредит, за да дофинансира придобиването и довършителните работи на имота. За благодарност половинката му го глези с вкусни домашни ястия. Известно е, че красивата Криси е факир в кухнята. Тя имаше участие в кулинарното шоу на Би Ти Ви „Мастършеф” преди няколко години и се представи на много високо ниво. За разлика от други участнички в същото шоу, които го използваха само като трамплин за придобиване на популярност, Криси продължава да готви и след телевизията, от което най-доволен е бъдещият й съпруг. Двамата се сгодиха през 2024г., когато рапърът беше участник в „Игрите”. Предложението за брак беше излъчено в епизод на риалитито. Сватбата обаче се отложи, след като тогавашният водещ Димо Алексиев беше арестуван пиян в колата си и Николов пое неговата работа. Година и половина след като се сгодиха, влюбените все още не са си казали официално „Да!”.