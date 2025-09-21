Последни
След развода със Саня, Ники Илиев се отказа от сериозните връзки

Румен Димитров
217
Откакто се разведе с бившата си съпруга Саня Борисова, Ники Илиев не се е показвал с друга жена. Пред приятели актьорът и режисьор е споделял, че вече  се е отказал от сериозните връзки. Той се е отдал на работата си и изобщо не мисли любов. Дългогодишният му неблагоприятно завършил брак със синеоката блондинка явно го е травмирал.

След раздялата Ники и Саня бяха в обтегнати отношения, но впоследствие загърбиха лошите чувства и сега се изказват ласкаво един за друг. За времето, в което бяха заедно, те така и не успяха да се сдобият с наследник. Говори се, че това е основната причина за разлъката, наред с изчерпването на романтичните чувства помежду им.

