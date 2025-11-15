След тежките загуби: Радина Кърджилова се радва на новия си пудел

„Знаете ли, че собствениците на кучета са много по-щастливи от останалите хора. Домашните любимци оказват влияние върху нивата на щастие, които техните стопани изпитват.“

Това са думи на актрисата Радина Кърджилова, която за няколко години смени 3 кучета и отскоро отново разхожда с усмивка на лице нов домашен любимец из централните софийски паркове.

След като миналата година тя загуби кучето си Джанго, което бе премазано от кола, бившата изгора на актьора Деян Донков е купила ново куче от породата кафяв мини пудел. Екип на „България Днес“ видя красавицата да разхожда на повод палавото кутре, докато нейните невръстни синове лудуваха с приятелчета в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“.

Актрисата по време на съжителството си с Деян Донков имаше друг любимец - Чика, от породата бял териер. На няколко пъти обаче опашаткото се губеше и стопаните му пускаха обявления в своите социални мрежи с молба, ако някой го срещне по улиците, да им се обади. След раздялата им Деян Донков остави синовете си в дома на Радина Кържилова, но взе Чика със себе си, за когото се грижи и до днес.

В началото на връзката им преди 15 години влюбените актьори отглеждаха заедно огромен черен лабрадор на име Аксел. През лятото на 2011 г. Радина загуби и него по време на разходка на плажа край къмпинг „Градина". По това време актрисата бе на морето да снима с колежката си Снежана Макавеева новите серии на „Под прикритие“. И така една вечер, докато купонясвала с колеги на по питие в „Баш бар“, Радина изпуснала от поглед четириногото и после хукнала да го търси с часове. Неприятната случка все пак имала щастлива развръзка и актрисата намерила своя Аксел, който доживя дълбоки старини и почина през 2020 г.

„Стопаните на кучета са доказано по-комуникативни и социални. Собствениците на кучета са по-активни физически и прекарват повече време навън. Хората, които предпочитат куче за домашен любимец, са по-склонни да създават семейства. Съжителството с куче намалява нивото на стрес и удължава живота“, настоява Радина Кържилова и този път се зарича да пази пудела като очите си.