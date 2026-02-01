„Стани богат” най-сетне вдигна наградата

Участниците в шоуто „Стани богат” от тази пролет ще стават двойно по-богати от преди, защото Би Ти Ви удвоява наградата. Сумите, които досега бяха в лева, ще запазят цифровата си равностойност, но в евро.

Голямата награда от 100 хиляди лева вече е 100 хиляди евро, което е приблизително двойна стойност на победата. Най-сетне шоуто актуализира тарифата, която не бе променяна от старта му преди четвърт век. От тогава до сега натрупаната инфлация е поне 200%.

Предаването се завръща през февруари с предстоящ 15-и сезон в своята 26-годишна история в страната ни. Проверка на „Уикенд” показа, че през годините е имало и друг период, в който голямата награда в него е била приблизително равна на очакваната от февруари. Този период е между 2008 и 2010 г. Тогава е било предвидено всеки, който стигне до правилен отговор на последния, 15-и въпрос, да си тръгне с 200 бона в български левове. Тяхната покупателна способност по онова време беше по-голяма от сегашните предвидени 100 бона в евро. Така или иначе никой не отговори правилно на 15-ия въпрос. Ще видим дали тази пролет ще има такива късметлии с пълни със знания глави. Водещ, както през почти цялата история на „Стани богат” у нас, отново ще е Ники Кънчев.