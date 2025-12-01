Последни
Популярни
Горещи

Стефан на Гала изкарал войниклъка в пожарната

https://hotarena.net/lubopitno/stefan-na-gala-izkaral-voyniklaka-v-pozharnata HotArena.net
HotArena.net
84
Стефан на Гала изкарал войниклъка в пожарната

HotArena.net
84

 

Мъжът на Гала влиза в казармата през октомври 1995 г. и първо преминава обучение в базата в квартал "Илиянци", но служи на пъпа на София на улица "Раковски", където е централата на софийската пожарна служба, пише Минаха години. Макар да получил предложение да продължи с тази работа и след казармата, отказал и решил да работи сам.

Със свой съсед влизат в бизнеса с импулсни телефони. После започва собствен бизнес и открива магазин за мобифони, който бил вторият в София. Тогава се жени и скоро след това става баща на единствената си щерка Никол. Семейството оцелява само седем месеца след събитието. 

През 2006 Стефан и Гала се срещат, тя вече е разведена. Днес и Стефан е телевизионен водещ макар и в кабеларка, и двамата са конкуренти в сутрешния ефир. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.