Стефан на Гала изкарал войниклъка в пожарната

Мъжът на Гала влиза в казармата през октомври 1995 г. и първо преминава обучение в базата в квартал "Илиянци", но служи на пъпа на София на улица "Раковски", където е централата на софийската пожарна служба, пише Минаха години. Макар да получил предложение да продължи с тази работа и след казармата, отказал и решил да работи сам.

Със свой съсед влизат в бизнеса с импулсни телефони. После започва собствен бизнес и открива магазин за мобифони, който бил вторият в София. Тогава се жени и скоро след това става баща на единствената си щерка Никол. Семейството оцелява само седем месеца след събитието.

През 2006 Стефан и Гала се срещат, тя вече е разведена. Днес и Стефан е телевизионен водещ макар и в кабеларка, и двамата са конкуренти в сутрешния ефир.