Стефан Вълдобрев посреща зет

Стефан Вълдобрев има повод да черпи. Музикантът, който по образование всъщност е актьор и режисьор, скоро официално ще стане тъст. Дъщеря му – актрисата и тв водеща Мария Вълдобрева, се похвали с годежен пръстен. Бъдещият съпруг е колегата й Антон Димитрачков.

„Най-гордият баща на света” – с тези думи Стефан Вълдобрев е поздравил дъщеря си в социалните мрежи, след като тя обяви официално, че се е сгодила. Мария, която води рубриката за кино в предаването „Преди обед” по Би Ти Ви, сподели новината съобразно модата напоследък: пусна снимка на ръката си с годежен пръстен, отбелязвайки името на своя годеник. Това е младият актьор Антон Димитрачков. Двамата са учили актьорско майсторство при популярната актриса Снежина Петрова в Нов български университет. Най-вероятно са се запознали именно там, а любовта е пламнала, докато са усвоявали тънкостите на театъра и киното. Двамата са участвали в общи представления, но Мария май все още не се е дипломирала, за разлика от избраника си, шушукат познати на водещата. Тя всъщност има диплома по кино, получена в престижния Кралски колеж в Лондон, и едва след като завършва образованието си там, се записва и в родното учебно заведение.

Бъдещите младоженци са заедно от години и Вълдобрев със сигурност познава добре любимия на щерка си. Скоро ще може да го посреща и като официален зет. Все още обаче не са известни подробности за предстоящата сватба. Двойката не е съобщила нито кога се планира подписването, нито къде ще бъде, нито дали ще прави тежка сватба с много гости, софри и ритуали, или всичко ще мине по-скромно и тихо, само в присъствието на най-близките хора.

Не е ясно и точно кога Антон е паднал на коляно, за да поиска ръката на Мария. Водещата от „Преди обед” съобщи единствено, че е станало „в последните месеци”, а снимката с пръстена не е публикувана самостоятелно, а като част от серия фотоси, правени в различни моменти и на различни места в страната. Възможно е годежът всъщност да е станал отдавна, тъй като от кадрите с пръстена личи, че бъдещата г-жа Димитрачкова е носела палто.

Антон е 4 години по-голям от своята любима. На 16 юли тя трябва да навърши 28 години, а той на 1 август става на 32. Вече има няколко филмови роли зад гърба си, както и участия в спектакли на театър 199, театър „София” и др. Вълдобрева пък, освен рубрика в „Преди обед”, води и собствен подкаст, който е нарекла „Киноспирка”.