Световни оперни звезди в „Турандот“ на Опера в Летния театър

През 2026-та честваме 100-годишнината на операта „Турандот“. Шедьовърът на Пучини – негова последна творба, прави премиерата си през 1926 г. в Миланската Скала и оттогава е неизменна част от репертоара на оперните театри в цял свят. В две поредни вечери – на 22 и 23 юли, зрителите на Опера в Летния театър – Варна 2026 ще се насладят на „Турандот“, представена в завладяваща постановка със звездни състави. Под диригентството на Якопо Сипари ди Пескасероли, носител на званието „Посланик на Пучини“, в двете представления музиката на композитора ще оживее с неповторимата си емоционална сила.

На 22 юли испанското сопрано със световна кариера Сайоа Ернандес ще излезе на сцената на Летния театър в ролята на Принцеса Турандот заедно с италианския тенор Винченцо Костанцо като Калаф. И двамата певци са носители на оперни Оскари. Ернандес е описвана от критиката като „впечатляващ глас с имперско присъствие“ и е сред най-търсените изпълнители от водещите театри и оркестри по света, включително Миланската Скала, Ковънт Гардън, Виенската държавна опера, Парижката опера, Берлинската държавна опера. Винченцо Костанцо е сред най-ценените изпълнители от новото поколение тенори на международната оперна сцена и през февруари 2026 участва в грандиозния спектакъл по закриване на Зимните олимпийски игри. В ролята на Лиу ще влезе сръбското сопрано Мария Йелич – певица с изяви на редица сцени в Европа, Русия и САЩ.

Във втората вечер, на 23 юли, главната роля ще изпълни звездата на българската оперна сцена – сопраното Габриела Георгиева. Водеща солистка на Софийската национална опера, Георгиева пее и на престижни световни сцени като Метрополитън опера в Ню Йорк, Терми ди Каракала в Рим, Виенската държавна опера и др. Ролята на Турандот е сред коронните роли на певицата, известна с таланта да изпипва в прецизност музикалните детайли. На Габриела Георгиева ще партнират блестящи варненски солисти – тенорът Валерий Георгиев като Калаф и магнетичното сопрано Илина Михайлова като Лиу.

Пищната постановка на „Турандот“ е на Кузман Попов, в адаптация на Тихомир Трифонов.