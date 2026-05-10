Тържествена церемония в Прага: четвъртият MBA поток на Академия „Щастлив Живот" получи дипломите си в Кайзерщайнския дворец

Дипломанти от няколко държави се събраха в един от историческите барокови дворци на чешката столица, за да отбележат финала на своето обучение и началото на нова професионална глава. В Кайзерщайнския дворец на Малостранския площад в Прага — една от най-знаковите барокови сгради в чешката столица — се състоя официалната церемония по дипломиране на четвъртия поток MBA специалисти на Академия „Щастлив Живот". Церемонията събра дипломанти и техни близки от различни държави, които пристигнаха специално за случая, за да отбележат завършването на едно интензивно и трансформиращо обучение.

Церемонията беше водена лично от *проф. д-р Стояна Нацева*, основател на Академия „Щастлив Живот" и автор на MBA и DBA програмите. До нея пред дипломантите застана *д-р Жени Маркова, DBA*, която води практическите занятия в обучението и е ключова фигура в работата с курсистите. Дипломите на завършилите бяха връчени от *проф. д-р Сергей Тарасов*, доктор по философия, основател и ректор на Откритата европейска академия по икономика и политика (OEAEP, Прага) и съосновател на HiSTES — Европейското сдружение на преподавателите във висшето образование със седалище в Хамбург. OEAEP е дългогодишен партньор на Академия „Щастлив Живот" в реализацията на международните дипломирания, които утвърждават академията като една от малкото български образователни институции с реално международно признание. В тържествена обстановка, изпълнена с музика, поздравления и емоция, дипломите бяха връчени на новите MBA специалисти. Атмосферата на двореца, присъствието на дипломанти от различни страни и усещането за общност, изградена през месеците на обучение, превърнаха събитието в истински международен празник на знанието, постоянството и трансформацията.

*Послание към новите бизнес лидери*

„На всички вас, които днес стоите на прага на нов етап в живота си — носите със себе си не само диплома, а доказана способност да създавате, да водите и да променяте. Светът има нужда от лидери, които съчетават знание със смисъл, бизнес с почтеност и успех с принос. Вярвам във вас и във всичко, което тепърва ще изградите." — проф. д-р Стояна Нацева

*Българско образование с международен мащаб*

Академия „Щастлив Живот" се утвърждава като една от българските образователни марки с реален международен обхват. Над *500 специалисти от няколко випуска* са завършили MBA и DBA програмите на академията и са придобили нова професия, която им дава възможност да изградят независима практика и нов път в живота си. Над *100 000 студенти от над 50 държави* са преминали през обученията на академията през годините — мащаб, който поставя институцията в категорията на сериозните международни образователни проекти. Завършилите MBA и DBA програмите днес развиват успешни кариери като коучинг специалисти, консултанти, терапевти, ментори и собственици на бизнеси в България, Европа, Северна Америка, Близкия Изток и Азия. Много от тях градят собствени практики, преподавателска и експертна дейност, прилагайки знанието и инструментите, които са усвоили в обучението.

*Програмите*

Академия „Щастлив Живот" предлага авторските MBA и DBA програми на проф. д-р Стояна Нацева — изградени върху години практически опит и научна работа в областта на човешкото развитие, лидерството и приложната психология. Програмите съчетават академична подготовка с реална работа върху казуси, симулации, индивидуална практика с хора и развитие на професионални умения, които позволяват на завършилите да започнат веднага да практикуват. Форматът отличава академията от стандартните онлайн курсове и поставя акцент върху едно: знанието не остава теория, а се превръща в реален професионален инструмент.

*Какво следва*

Записванията за новия поток MBA и DBA програми на Академия „Щастлив Живот" вече започнаха. Прага е поредната спирка в международния път на академията — следващите церемонии и събития предстоят.