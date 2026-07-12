Тити Папазов си продаде апартамента заради дългове

Гол като пушка, и то буквално, е останал Тити Папазов. Заради невъзможност да си връща заемите, синята легенда се принуждава да продаде апартамента си в центъра на София, където живее в последните няколко години.

Не е за вярване, но Тити, които обича да се пъчи какви добри пари изкарва от частния си бизнес паралелно с кариерата си като треньор по баскетбол, всъщност го е закъсал сериозно. Опитите на Папазов като предприемач, оказва се, не са особено успешни. Няколкото провала го оставят със сериозни дългове към приятели. Отделно виси и със стотици хиляди евро на банки. При тях, за разлика от приятелите, прошка няма. Тити повече от една година „забравя” да си плаща вноските по заемите и банките пускат тежката артилерия. Съдия изпълнител набързо запорира фирмите на баскетболни треньор. След като става ясно, че в тях няма нищо, бирниците се насочват и към имотите на семейство Папазови.

На търг е изваден апартамента на Тити, празен парцел в Банкя, където се е канел да вдига кооперация и баровска вила в плевенско село. Имотни експерти обясняват, че подобни публични продажби често са изключително неизгодни за длъжника. Обичайна практика е ЧСИ-то да манипулира търга, с цел да се свали цената, а имота да отиде при негов човек, който да го придобие на двойно по-ниска от пазарната цена.

Готвената врътка принуждава Тити лично да продаде жилището си на централната столична ул. „Хан Крум”. Така парите наистина стигат за да плати поне на банките, а семейство Папазови е принудено да се пресели в далеч по-малък апартамент.

Дълговете към приятели обаче остават. Твърди се, че става дума за над половин милион евро. Повечето от тях му дал крими героя Димитър Маринов, който е от години се занимава с източване на банкови карти. Преди няколко години Маринов бе арестуван при международната полицейска операция „Шок-2”, в която участват италиански карабинери, агенти на ГДБОП и Европол.

При акцията е разбита престъпна група, която създава копия на дебитни и кредитни карти, а специални наети мулета след това теглят пари от банкомати в Западна Европа. По време на обиска в дома му са намерени стотици заготовки за дебитни карти, специални клавиатури, които се поставят върху оригиналните такива на банкоматите за да копират ПИН кода. Те са свързани безжично с друго устройство, което наподобява входа на банкомата, където се пъхат картите, т.нар. „уста”, чиято задача е да копира данните на самата карта, записани на магнитна лента на гърба й.

Събраната от двете джаджи информация се предава чрез специален минипредавател към стоящ наблизо човек. Тя е достатъчна за създаване на клонинг на оригиналната карта, стига да имате необходимата техника и компютърни програми, обясняват експерти. За капак, в дома на Маринов е намерена и флашка с хиляди източени данни за истински банкови карти. Описът на откритите и иззети части е десетина страници.