Тони Стораро позлати жена си на рождения й ден

Тони Стораро вдигна купон за рождения ден на жена си Вилдан, която галено нарича Валя. Съпругата на певеца е негова втора братовчедка, но в средите на турските цигани подобни кръвосмешения очевидно минават за нормални. Тържеството беше в столично заведение, в което се събра цялата фамилия Стораро. Рожденичката беше в центъра на вниманието и духна свещичката на празничната торта заедно с внучетата си – децата на големия си син Фики.

„Честит рожден ден на най-прекрасната майка на света! Обичам те!“, написа Фики към клипче, в което целува майка си преди да духне свещичките на тортата с малките Тунчер и Еслем. Емрах, малкият син на Вилдан, също я зарадва. Преди купона, младият певец и булката му, с която се сгодиха наскоро, изненадаха рожденичката с торта и огромен букет в дома й. Стораро издаде, че е купил много златни накити като подарък за празника на половинката си.

Вилдан сияе на всички снимки и клипчета. Снахите й са неотлъчно до нея, както и мъжът й и синовете й, които доста се раздадоха в танците на купона. Както винаги, Вилдан и сега предпочете да не привлича внимание, дори на празника си. Така че освен че чудно празненство и две торти, не се разбра какви подаръци е получила за.

Съпругата на Тони Стораро винаги е страняла от медийни изяви и за разлика от синовете си никога не е демонстрирала стандарта на живот, който имат в семейството. Човека Глас обаче е издавал, че може той да се грижи за бюджета, но Валя го разпределя и взима тежката дума колко да се спести и да се харчи.

Тони Стораро и Вилдан са заедно от близо 30 години. Запознала ги тяхна братовчедка в градския басейн в родния им град Шумен. Бъдещите съпрузи са втори братовчеди и го знаели от първата си среща. Тъкмо затова Валя не била много резервирана в началото към Тунчер, както е рожденото му име. Не искала да задълбочават отношенията си, понеже са рода. Тони обаче бил настоятелен и убедителен. Явно това, че са братовчеди за него не било пречка за връзката им. Валя обаче не се дала лесно и даже на шега се обръщала към бъдещата звезда с „братовчед“. С времето двамата се сближили и започнали да пишат романтични писма. Оставяли ги на тайни места в града, които предварително обсъждали и се уговаряли кога да ги оставят и търсят.

Когато се оженили, двамата не били готови да са самостоятелни и заживели с родителите на Тони. Те им помагали за всичко. Малко след като родил Фики, баща му Тони влязъл в казармата и служил година и половина. През това време Вилдан гледала Фики в дома на свекърите си, в който живеел и братът на Тони. Когато се върнал от казармата, Тони се заел да работи за изхранването на семейството и да помага на родилите си. Не го приемал за тежест, защото от 14-годишен пеел по ресторанти. Домът на Сторарови бил изключително малък, но пък били задружни.

Фики бил на 3 годинки, когато семейството се преместило в София. Тогава Тони бил на 21 години. Това бил най-трудният им период. Живеели в квартира в краен столичен квартал. Разполагали с кухня и стая. Съседът им гледал прасе в двора зад блока. Докато Тони опитвал да пробие в музикалния бизнес в столицата, родителите му помагали от Шумен най-вече като пращали картофи. Тъй като тогава не разполагали със средства, младото семейство често ядяло картофи и за закуска, и за обяд, и за вечеря. „И така, лека-полека, от лъжиците, от вилиците, изградихме наш дом“, казвал е Тони, като е допълвал, че Бог им помогнал. Борил се много, но не е лишавал децата си от нищо.

Певецът е признавал, че с първите си по-големи успехи получил паник атаки. До днес Тони се страхува да не се върне някак трудният период в живота на семейството му. Затова все си повтаря, че ако забрави себе си и се възгордее, може пак да изпадне в затруднено положение. В същото време обаче Тони не забравя да се възнаграждава за упоритата дългогодишна работа, безсъние и борби. Угажда си се луксозни автомобили и маркови дрехи. Глези много и синовете, снахите и внуците, както и жена си Вилдан.