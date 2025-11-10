Турският Сандокан откри любовта

Джан Яман все по-убедително се утвърждава като най-успелия турски актьор далеч отвъд границите на родината си. В последните години той живее и работи в Италия, където се радва на все по-голяма слава.

Наскоро Джан бе отличен с престижна награда на 82-рия филмов фестивал във Венеция. Сега се превърна в истинска сензация влизайки в ролята на Сандокан - известен пират от XIX век измислен от италианския писател Емилио Салгари. Сериалът не представен официално преди дни на фестивала в Рим, пише Минаха години.

Яман споделя, че се е обучавал в продължение на пет години изучавайки всяка една подробност. Дълго време му е нужно да се наложи в световните киносреди. Роля изиграват фаталните му връзки и злоупотребата с алкохол. И сякаш напук на това, той е щастлив в последната си връзка.

От миналата година той официално излиза със Сара Блум, известна продуцентка и дисководеща в Италия. Вече не крият отношенията си с нея и дори споделят общи снимки в социалните мрежи.