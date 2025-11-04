Орисаха бебето на Натали Трифонова (Ексклузивни снимки)

В щастие, радост и любов е гледано това дете, дано расте буйно, умно и хубаво, пожелават на малкия Арън

"Щастие е да гушнеш правнуче!" В това е категорична бабата на синоптичката на Би Ти Ви Натали Трифонова - д-р Маргарита Ковачева.

Тя заедно с майката на Натали - зъболекарката Ванина, близки и роднини споделиха погачата на малкия Арън, който вече стана на 40 дни.

Мечето, което обича Натали, е любимо и на сина й Снимка: фейсбук

На снимките, публикувани от близки до Натали, се вижда, че майчинството й се отразява блестящо. Синоптичката е все така в добра форма, с усмивка на лице, нито е забравила да се боядисва, с маникюр е и както подобава - винаги на високи токчета. "Арън е щастливец с такава мама, баба и прабаба", споделиха присъствали на купона.

През 2020 година за първи път пред "България Днес" бабата на Натали - д-р Ковачева, която е педиатър, сподели, че си мечтае в следващите пет години да стане прабаба. "На моите 71 години си мечтая за това. Обаче Натали няма такива планове", сподели ни тогава докторката.

Малкият сладур не се вижда, но е гушнат Снимка: фейсбук

Малко след това се появява мотоциклетният шампион Мартин Чой, който всъщност е щастливият татко на малкото момченце Арън.

Д-р Маргарита Ковачева е щастлива прабаба на Арън Снимка: фейсбук

"Щастлив съм за бебето, да", призна той веднага щом стана ясно, че Натали Трифонова е бременна с първото си дете. Името на момченцето бе избрано от майката, като тя сподели, че иска то да е разпознаваемо и да си отива с фамилията на таткото.

Майката на Чой - Зоя Георгиева, вече се познава лично с родителката на Натали - зъболекарката Ванина Трифонова. Двете дори са приятелки във фейсбук.

Преди време тръгнаха слухове, че Натали и Мартин са разделени и той нямало да гледа своя наследник. Те бяха опровергани от самата синоптичка, а папарашки снимки на двамата от почивката им в Гърция заедно с майка й Ванина и баба й Маргарита опровергаха мълвата. "Няма да гледам бебето си сама", сподели с най-близките колеги Трифонова, като уточни да не я чакат да се върне бързо в телевизията.

Натали с майка си Ванина Снимка: фейсбук

Натали и 41-годишният състезател се запознават в предаването COOLt през януари 2023 година, когато той й гостува. Спортистът пръв започва да й пише и любовта им пламва. Колкото и да се крият и да не афишират любовта си, през лятото двамата бяха забелязани в самолета за италианския остров Капри, а след това и на други дестинации.

Всички се снимат с бебето Снимка: фейсбук

Трифонова и Чой посрещат заедно и 2024 година в столичен пиано бар, а преди това той изненадва красавицата с пътуване до Рим за рождения й ден. Именно по това време той я запознава и с дъщеричката си Киара, която е на 15 години. Мартин от години е разведен с майката на момичето - Ева Тончева, сестра на един от най-добрите приятели на Мартин и негов колега състезател - Росен Тончев. Любовта им пламва случайно, но двамата дълго време са заедно и след като се ражда Киара. След раздялата на Ева и Чой той се превръща в един от най-желаните ергени, наричат го и "лошото момче на моторите". До днес, когато в обятията си го омота най-сладкото момиче от ефира - Натали Трифонова.