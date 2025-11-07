Ето я 17-годишната дъщеря на Ники Кънчев! (ФОТО) https://hotarena.net/laifstail/eto-ya-17-godishnata-dashterya-na-niki-kanchev-foto HotArena.net

Водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев развълнува последователите си с рядък семеен кадър. Поводът – 17-ият рожден ден на дъщеря му Мари-София, пише Intrigi.bg.

Телевизионерът сподели снимка с наследницата си в социалните мрежи, придружена само от лаконичното, но многозначително: „На 17!“

Публикацията мигновено предизвика вълна от коментари и сърдечни поздрави. Фенове и колеги отбелязаха колко е пораснала Мари-София и колко силно напомня на баща си.

Дъщерята на Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела е родена на 6 ноември 2007 г. През годините водещият неведнъж е споделял, че бащинството е най-големият му източник на щастие.

„Тя ме държи младежки буден и винаги ме изненадва с мисленето си. Да си баща на тийнейджърка е приключение, но от най-хубавите“, признава той.

С топлия жест Кънчев за пореден път показа, че зад публичния образ на водещия стои човек, който умее да цени малките и истински моменти в живота.