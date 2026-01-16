Валя изневери на Жоро Любимеца с Борис Дали – на връх Нова година https://hotarena.net/lubopitno/valya-izneveri-na-zhoro-lyubimeca-s-boris-dali-na-vrah-nova-godina HotArena.net

Поп-фолк звездата Валя започна новата година ударно – с нов дует, ново предизвикателство и… символична „изневяра“ на дългогодишния си сценичен партньор Жоро Любимеца. Гласовитата певица обедини сили с любимеца на публиката Борис Дали в парче с пиперливо заглавие – „Кобрата“.

Сексапилната изпълнителка Валя посрещна Нова година по-работно от всякога. Вместо празнична почивка, тя завърши чисто новия си дует с Борис Дали – песента „Кобрата“, която обещава да разпали страстите сред феновете още с премиерата си.

Двамата са сложили последните щрихи по проекта буквално в първите часове на новата година, а съвсем скоро предстои и заснемането на видеоклипа. По думите на хора от екипа, парчето е енергично, провокативно и със силно запомнящ се припев – точно в стила, който публиката обича.

Новият дует идва като приятна изненада за феновете, особено на фона на дългогодишното творческо партньорство между Валя и Жоро Любимеца. До момента Валя има няколко дуета с Жоро Любимеца, а двамата неведнъж са споделяли, че се харесват изключително много като колеги и дуетни партньори. Химията им на сцената е повече от очевидна и винаги е била добре приета от публиката.

Въпреки „изневярата“ с Борис Дали, Валя не крие уважението и симпатиите си към Жоро Любимеца, като подчертава, че в поп-фолка има място за различни колаборации и нови музикални срещи. А феновете със сигурност ще спечелят най-много – очакват ги нови хитове, силни дуети и горещи клипове.

Остава само да видим кога „Кобрата“ ще „ухапе“ ефира – но по всичко личи, че това ще стане съвсем скоро.