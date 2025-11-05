Последни
Популярни
Горещи

Въргала игра във филм на студентки

https://hotarena.net/lubopitno/vargala-igra-vav-film-na-studentki HotArena.net
HotArena.net
168
Въргала игра във филм на студентки

HotArena.net
168

Истинска филмова случайност се превръща в киноисторията пред театър "Сълза и смях". Докато две студентки от факултета по журналистика снимат своя късометражен филм "София, любов моя", от вратата на театъра излиза Влади Въргала и минута по-късно вече е част от  тяхната продукция, пише България Днес. 

Филмът е биографичен и проследява промяната на Дара - момиче от Карлово, което не харесва столицата, и нейна приятелка софиянката Ванджи, която я учи на красотата в шумния град.

"София, любов моя" е създаден като проект по телевизионен монтаж, а условието е да бъде разказана история чрез кадри и възможно най-малко реплики. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.