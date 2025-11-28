Вежди Рашидов вае Лили на портрет

Вежди Рашидов ще вае портрет на Лили Иванова. Тепърва предстоят за уточняване как да бъде пресъздаден портретът на легендарната прима на родната естрада. Вежди е подарил на Лили Иванова една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба, пише Телеграф.

“Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря"

Рашидов уточнява, че Лили Иванова няма нищо от него. Той споделя:

„Много я обичам! Може би ще взема да й направя и един портрет, който да й остане спомен от мен". В социалните мрежи Лили сподели снимка на маската и написа:

„Благодаря на големия български скулптор и художник г-н Вежди Рашидов за уважението и прекрасния подарък! Здраве, щастие и много успехи!".