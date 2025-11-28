Вежди Рашидов вае Лили на портрет

Последни
Вежди Рашидов ще вае портрет на Лили Иванова. Тепърва предстоят за уточняване как да бъде пресъздаден портретът на легендарната прима на родната естрада. Вежди е подарил на Лили Иванова една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба, пише Телеграф.

“Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря"

Рашидов уточнява, че Лили Иванова няма нищо от него. Той споделя:

„Много я обичам! Може би ще взема да й направя и един портрет, който да й остане спомен от мен". В социалните мрежи Лили сподели снимка на маската и написа:

„Благодаря на големия български скулптор и художник г-н Вежди Рашидов за уважението и прекрасния подарък! Здраве, щастие и много успехи!".

