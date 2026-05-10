Владо Карамазов призна: Брат ми е най-близкият ми човек!

Владимир Карамазов има брат, който е не по-малко успешен от него. Иван Александров обаче покорява една по-различна сцена – елитните кухни на Лондон, където всяка грешка струва скъпо, а съвършенството е единственият допустим стандарт. Двамата братя вървят по различни пътища, но ги обединява не само кръвната връзка, а и упоритостта им, която превръща обикновеното им начало в голям успех.

Историята на Владо и Иван започва съвсем непретенциозно – в техникум по обществено хранене, където съдбата още тогава им подсказва, че ще останат свързани с изкуството, макар и в различни форми. Общият старт обаче бързо ги отвежда по коренно различни пътища. Карамазов избира сцената, прожекторите и аплодисментите, докато брат му открива своето призвание в кухнята.

Още в началото Иван разбира, че сладкарството няма да е просто работа, а мисия. Той тръгва от София, където прави първите си професионални стъпки, но амбицията му не се побира в рамките на познатото. Така се озовава в Лондон – град, който изисква не просто талант, а издръжливост, дисциплина и характер. Първите му дни там са неприятен сблъсък с реалността. Сам признава, че се е чувствал напълно неподготвен – всичко, което е научил в България, изведнъж се оказва достатъчно. Кухните работят на различно ниво, темпото е безмилостно, а конкуренцията – жестока. Точно там обаче започва и неговият пробив.

Вместо да се откаже, Иван избира да се докаже. Работи повече от всички, наблюдава, учи, греши и пак опитва. Само за шест месеца успява да се издигне над средното ниво в луксозен ресторант – нещо, което за мнозина отнема години. Постепенно започва да печели доверието на шефовете си, а името му започва да се споменава все по-често като на професионалист, на когото може да се разчита.

Следват години на упорит труд в едни от най-престижните хотели и ресторанти в британската столица. Там Иван не просто усъвършенства техниката си, а изгражда собствен стил. Големият му пробив идва, когато заема позицията на главен сладкар в „All England Lawn Tennis and Croquet Club” – мястото, което стои зад най-престижния тенис турнир в света „Уимбълдън”. Там работата му достига съвсем ново измерение. Денят започва в 4 сутринта, когато кухнята все още е тиха, но напрежението вече се усеща. За едва 45 минути трябва да бъдат сервирани цели менюта за ВИП гостите. Няма място за грешки, защото на масите седят хора, свикнали с най-доброто – кралски особи, знаменитости, световен елит. Именно там Александров създава някои от най-запомнящите се моменти в кариерата си. Сред тях са тортите за кралски рождени дни – проекти, които изискват не само кулинарни умения, но и безупречна естетика. Срещите със звезди от Холивуд също се превръщат в част от ежедневието му, но един спомен остава особено ярък – появата на Кейт Мидълтън в кухнята. Усмихната, непринудена и с престилка, тя влиза зад кулисите на събитието, за да се срещне с екипа и да се снима с тях – момент, който Иван помни и до днес.

Паралелно с работата си на това високо ниво, той започва да развива и собствен бранд за бутикови десерти. Там вече има свободата да експериментира, да създава авторски торти и сладкиши по поръчка, които носят неговия почерк. Докато Иван покорява кухнята, Карамазов продължава да се развива в своята сфера. Освен че е утвърден актьор и водещ, през последните години той се отдава все повече и на фотографията – страст, която го отвежда по различни краища на света. Снимките му се превръщат в изложби, а пътуванията – във вдъхновение за нови проекти.

Подтикнат точно от брат си, Владо прави и следващата крачка – издава книгата си „Мина половин живот”. Един от най-емоционалните моменти е именно представянето на изданието в Русе, където за първи път с батко му работят заедно. Иван създава специални десерти за събитието, а актьорът споделя историите си с читателите.

Въпреки че живеят в различни държави, двамата братя поддържат близка връзка. Владимир често пътува до Лондон, за да прекарва време с Иван и семейството му. Последното му посещение отново предизвика усмивки в социалните мрежи. Александров с чувство за хумор разказа за „епичната” им обиколка на фотографски магазини, гарнирана с мрънкането на тийнейджър. До тях в тези моменти е и племенникът на Владо - Калоян, който допълва семейната картина. Снимката на братята пред Бъкингамски дворец до паметника на кралица Виктория обиколи интернет.

„Няма съмнение, че брат ми е най-близкият ми човек! Макар че живеем в различни държави, ние продължаваме да поддържаме топла връзка и при всяка удобна възможност се виждаме на живо”, казва Карамазов.