Юксел Кадриев влюбен като тийнейджър

По-щастлив отвсякога е звездата на новните в Би Ти Ви Юксел Кадриев. 52-годишният водещ сияе от любов до избраницата си Венцислава, която по думите на близки до него е променила напълно живота му. Той сам сподели в социалните мрежи снимка с нея, придружена от кратък, но многозначителен коментар: "Много е хубаво да имаш кой да ти се смее на смешките". 

Юксел е влюбен като ученик, но разликата в годините не е никакъв проблем за двамата. Приятелите им смятат, че именно тя внася свежест и нова енергия в живота на водещия, пише Ретро. 

