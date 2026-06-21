Затънал до гуша в борчове: Димо Алексиев прави масажи за 60 евро

Актьорът Димо Алексиев е затънал в сериозни борчове и приема всякаква работа, която да го върне на повърхността, научи „Уикенд” от негови колеги. За да изкара някой лев, той свири по подлезите в София и дори прави масажи срещу 60 евро, твърдят източниците ни.



Оказва се, че бившия водещ на „Игри на волята”, който бе уволнен от предаването заради шофиране в нетрезво състояние, има два кредита към банки за над 80 000 евро, които почти не обслужва и рискува жилището му да бъде отнето. Освен това дължал пари на роднини и приятели, като според някои сумите там също надхвърляли колосалните 50 000 евро.



„На Димо наистина му е много трудно да изплува. След като го хванаха да кара пил, нямаше никакви ангажименти. Наскоро го назначиха на работа в Пазарджишкия театър, но заплата там е символична – около 1000 евро, а той има натрупани сериозни борочове. Едва свързва двата края, а има болно дете”, разяснява ситуацията негов колега.



Погнат от безпаричието, някогашната звезда дори се върнал към професията, която за кратко практикувал в студентските си години. Димо е изкарал курс за професионални масажисти в началото на века и днес отново е започнал да прави масажи по домовете. Тарифата му е 60 евро, а обявите си публикува в интернет. Той обаче се представя като Димитър и не поставя свои снимки в обявите. Каква била изненадата на клиентите му, когато довчерашния тв водещ се появявал на вратата на дома им, въоръжен с чаршаф, хавлия, тубичка ароматно олио и нарамил подвижна масажна маса. „Вие не сте ли Димо Алексиев? Онзи, от телевизията” – не се стърпяла да го попита дама, в чийто апартамент се озовал масажиста, повикан по обява, но той отрекъл: „А, не, много си приличаме!”. Жената обаче е категорична, че това е именно той.



Други пък твърдят, че са го забелязвали на различни места в столицата в ролята на... уличен музикант. „Отслабнал до неузнаваемост, говори си сам на висок глас и едва пази равновесие“, разкриват потресени минувачи в подлеза на Софийски университет, където Димо често може да бъде забелязан да пее испански шлагери. „Хората го снимат с телефоните си, цъкат с език, някои му хвърлят стотинки за хубавия глас, който има“, разказват очевидци.



Междувременно производството по делото, свързано с Алексиев, все още не е приключило окончателно. Очаква се развитието на съдебния процес да даде по-ясна картина за бъдещето на актьора както в професионален, така и в личен план.