Зомбори и Братоева остават в „Гласът”

Владимир Зомбори и Боряна Братоева остават водещи на „Гласът на България”.

От Би Ти Ви потвърдиха информацията, която „Уикенд” първи разпространи, че двамата актьори са подписали договори за предстоящия 12-и сезон на музикалното състезание. Това е втората година, в която ще работят в него.

За първи път ги ангажираха като домакини през 2024-а, веднага след като Зомбори спечели хитовото състезание за двойници на Нова тв „Като две капки вода”. През актуалния пролетен сезон той често гостуваше в същото предаване, което накара много хора да решат, че е възможно да скъса с Би Ти Ви. Явно обаче отзивите за него като водещ са също толкова добри, колкото и като имитатор, затова са подновили договора му. Братоева пък винаги е била любимо лице в Би Ти Ви.