Папарашки удар: Закопчаха Донков и Кошко (СНИМКИ)

Неприятен момент изживяха Деян Донков и новата му любима Анна Кошко.

Двамата излязоха с намерение да тръгнат на работа, но ги очакваше неприятна изненада - прекрасният им бял джип беше закопчан със скоба от пъргави служители на „Градска мобилност“. Как се е случило това, не е много ясно, защото двамата актьори живеят в района и най-вероятно са си платили годишен абонамент. Вероятно поради почти пълната невъзможност да се намерят места за паркиране в центъра, Донков е паркирал малко по-далече, отколкото е платил.

Въпреки това актьорът, барнат като истински локал от горе до долу в черно, не направи скандал, а чинно се обади на градска мобилност, но все пак запали цигарка, за да си успокои нервите.

Кошко, облечена като антипод на любимия си, цялата в бяло, нервно крачеше наоколо, докато двамата чакаха да дойдат и да освободят колата им. Актрисата демонстрира перфектен крак, обут в секси клин, и пухкаво палто, което да я топли във февруарския студ, пише „България Днес“.