Алекс Раева призна пред цяла България: Слави ме комплексира до живот

Слави Трифонов ме комплексира до живот! Това разкри певицата Алекс Раева по време на участието си в „Като две капки вода“. По думите й, докато е била беквокалист в „Ку-ку бенд“, Дългия изрично й казал, че не се справя с българската естрада и дори й забранил да изпълнява песни в този жанр, пиш Intrigi.bg.

„Най-голям страх са ми българските песни. Имам комплекс още от работата си при Слави. Слави ми е казвал: „Не можеш да пееш българско. Деси Добрева пее българско, ти си за английските песни“. Още имам комплекс от работата си при Слави тогава и българските песни са най-големият ми страх. Този комплекс сега се възвръща“, сподели Алекс по време на лайфа пред цяла България.

Певицата и сочена за бивша любовница на Слави трябваше да имитира Катя Филипова с песента й „Незабрава“, което й навлече доста главоболия. В крайна сметка публиката отчете, че Трифонов донякъде е бил прав да я критикува заради българските песни, защото наистина не й се получават.

Все пак, фенове не пропуснаха да отбележат, че подобен коментар от страна на Слави е абсолютно в негов стил. Дългия от край време се слави с тежкия си нрав и склонност да унижава подчинените си. Азбучен пример е перкусионистката Лили Йончева, която гологлавият шоумен замери с пепелник в пристъп на гняв.