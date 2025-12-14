СКАНДАЛ: Синът на Деси Слава продава райски газ

Майки, големият син на Деси Слава, който вече е рапър, доскоро се е препитавал от продажба на балони с райски газ, научи „Уикенд”. Младото момче продавало диазотен оксид на тийнейджъри в нощни заведения в Пловдив, а бизнеса доста му върни.

„Видях го с очите си! Стоеше до една кола с отворен багажник и продаваше балони на група момичета. И всички се хилиха като в реклама на зъболекарски кабинет!“, разказва възмутена родителка.

Не е ясно дали изпълнителката знае с какво си изкарва парите Майки, който никога не е работил, а майка Деси му плаща да работи като неин озвучител. От две години той пътува по участия с известната си родителка, срещу което получава хонорар от нея в размер на 500 лева, които явно не му стигат и припечелва и от нелегални продажби на райски газ.

Един балон с райски газ в дискотека в Студентски град струва 6 лева. В интернет цял флакон с райски газ, с който могат да се напълнят десетки балони, се продава срещу 45 лева. Покупката му все още е безпроблемна, въпреки пълната забрана на продажба на райски газ, която се въведе у нас преди почти година.

След въвеждането на забраната за продажба на райски газ, в цялата страна започнаха масирани проверки. Контролът се осъществява съвместно с екипи на регионалните здравни инспекции и Агенцията по безопасност на храните - в зависимост от това какъв обект се проверява. При всяка акция ги придружават полицаи, но въпреки това търговията с райски газ процъфтява. Както е добре известно, причината е корупцията.

Самият Майки безпроблемно снабдява младежите с балончета за 6 лева, уверяват ни източниците ни. Дали някой на по-високо ниво го пази, или просто има късмет, не знаем, но очевидно Майки не върви по хубав път, за разлика от майка си, която никога не е била скандална, няма пороци и единствените й проблеми са с килограмите.

„Дано Деси стегне сина си и да спре да печели пари на гърба на клети тийнейджъри, които се осакатяват с „балончета” и последиците от тях” – коментират запознати с „бизнеса” на Майки.