Вдовицата на Антон Дончев ще съди Варненския театър: Подиграват се с "Време разделно"!

"Манол, главният герой от романа на моя съпруг "Време разделно", прилича на парцал в сценичната версия заради облеклото си." Това каза с клокочещ от възмущение глас вдовицата на класика Антон Дончев - актрисата Райна Василева. Тези дни тя обвини режисьорката на спектакъла "Време разделно", поставен наскоро във Варненския театър, в изкривяване на замисъла на великото произведение и едва ли не гавра не само с паметта на именития писател, но и с ключови моменти от българската история.

"Помолиха ме и съм дала съгласие за драматизация на "Време разделно". Но спектакълът излиза по мотиви от романа, а това е вече подсъдно. Консултирала съм се с адвокати. В България обаче, при тази правна система, това няма да е лесно. А и нямам достатъчно средства, за да заведа такова дело в европейски съд, защото съм пенсионер. Но Антон има достатъчно приятели. България е негов приятел, хората й са негови приятели! Така че, ако пусна една подписка за делото, мога и да събера тези пари", възнамерява половинката на автора на култовия роман.

"На премиерата на постановката бях достатъчно коректна и толерантна, защото като актриса знам какво е някой да каже на премиерата ти, че това нещо не струва", не крие отрицателното си мнение за качествата на спектакъла Василева. "За мен сценичната версия на Бина Харалампиева и Юрий Дачев е пълно игнориране и на духа, и на буквата на оригинала!", негодува вдовицата на класика.

Съпругата на Антон Дончев сравнява постановката на Бина Харалампиева по най-емблематичния роман в българската литература със сценичната му версия навремето в Театъра на армията, режисирана от Асен Шопов.

"Той беше голям поклонник на Антон Дончев и държеше със сценични средства да се покаже историята на България такава, каквато е пресъздадена във "Време разделно", а, значи в нейната достоверност", настоява Райна Василева.

"Не знам дали Бина Харалампиева или Юрий Дачев са си измислили цяла сцена и са си позволили да я вмъкнат в постановката. Тя е между дядо Галушко и Караибрахим и я няма в романа. В тази сцена се поставя един широко дискутиран въпрос: на кого е вината за еничарството. За него е виновна турската империя, това е историческата истина, а в интерпретацията на Харалампиева и Дачев виновник е бащата на Караибрахим, който дава сина си за еничар", убедена е вдовицата на класика.

80-годишната бивша театралка недоволства и как са представени българите в спектакъла на Варненския театър. "Не само начинът, по който са облекли Манол, е абсолютно неприемлив за мен. А и на всички българи в постановката. Докато те са облечени неугледно, хората от империята са цветни и витални", критикува режисьорските решения на Бина Харалампиева Райна Василева.

Драматургът на сценичната адаптация на "Време разделно" Юрий Дачев коментира за "България Днес", че вдовицата на Антон Дончев "има право да изрази мнението си, дори и то да е отрицателно".

Той подчерта, че "няма да каже нищо повече за нещо, което вече е направил".

Артистичният секретар на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" във Варна - Веселина Михалкова, каза за "България Днес", че "ако някой има съдебни претенции към постановката "Време разделно", "трябва да ги отправи към Бина Харалампиева и Юрий Дачев".

"Театърът ни няма юрист, но вината, ако бъде заведено дело, в никакъв случай не е моя", категорична е Михалкова.