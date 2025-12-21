Мижав интерес към Лили, раздава билети без пари

Мижав се оказа интересът към концертите на Лили Иванова миналия уикенд. Звездата се похвали, че билетите за трите й поредни изяви в зала 1 на НДК са разпродадени, но „Уикенд” дочу, че близо половината фенове всъщност са влезли без пари. Естрадната икона се беше надценила с билети, достигащи цени от 400 лева.

Невероятно, но факт – след 60 години успешна кариера Лили Иванова я докара дотам, че да раздава билети без пари за свои концерти, само и само да не излиза пред празна зала. Това не се беше случвало досега. Съвсем до скоро примата на родната естрада се славеше като изпълнител, който може да прави концерти всеки ден и залите винаги да бъдат пълни. Тя беше първата певица у нас, напълнила най-голямата ни зала – софийската „Арена”, първа започна да прави по три поредни концерта в зала 1 на НДК, като успоредно с това не спира да пее и из страната. Затова беше голяма изненада, когато две седмици преди концертите й миналия уикенд се оказа, че близо половината места са непродадени. И не защото звездата е започнала да губи фенове, а защото беше раздула цените без никакво чувство за мярка. На фона на предстоящите коледни празници, които изпразват джоба на редовия българин, и в условията на нечовешка инфлация в последните месеци звездата беше сложила цени, които тръгваха от 90 и достигаха до 400 лева за място. Дори и нейното име се оказа неспособно да продаде билети за такива суми.

Тази година Лили направи два поредни концерта в зала 1 – на 12 и 13 декември, а на 14 декември имаше изява, организирана от нейната фондация, свързана със 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев. Билетите и за трите събития бяха с вече споменатите космически цени, съответно голяма част от тях останаха непродадени до последния момент. Три дни преди първия концерт обаче той като с магическа пръчка се оказа изцяло разпродаден. Другите две събития се разпродадоха ден преди провеждането си. Как е станало това? Говори се, че мениджърите на звездата са раздали купища билети на фирмите, които спонсорират събитията, на медийните си партньори, по политически партии, в държавни учреждения – навсякъде, където могат да се намерят желаещи за видят Лили без пари.

Дори така са останали по няколко празни стола тук-там, които се виждат и на снимките от събитията, но техният брой е бил достатъчно малък, за да не дразнят окото или музикантите на сцената. Хората обаче масово споделят, че това, което им е предложено, не струва 400 лева за място. Фенове споделят, че са били разочаровани от нивото на Лили втората вечер. Гласът й на моменти треперел, личало, че го пази, на места практически не пеела, а само маркирала мелодията, както се е случвало и друг път на нейни концерти. Това се усетило най-силно в песента „Сълза” – много силно музикално произведение, което обаче примата не успяла да изпълни, както публиката е свикнала да я чува.

Говори се, че раздутите цени на билетите, както и решението да пее вечер след вечер без почивка, макар че гласът й вече не го позволява, се дължат не толкова на нея, колкото на нейните хищни мениджъри. Звездата се доварявала сляпо на хората, с които работи, и този път те явно са я заблудили за възможностите й.