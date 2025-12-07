Гъмов затъна още повече в алкохола

В театралните среди напоследък се шушука, че проблемите на Станимир Гъмов с алкохола са все по-големи. Актьорът, който години наред забавляваше публиката с хумора си, уж се беше отказал от пиенето, но напоследък пак е затънал в тежки зависимости. Според хора от обкръжението му той все по-трудно успявал да държи живота си под контрол, а старите му слабости – чашката и хазартът, са станали по-упорити от всякога.

Колеги на Гъмов споделят, че често пристигал на репетиции уморен, със странен поглед, сякаш след нощ, в която не е мигнал. „Зависимостите го теглят надолу!” коментират близки на артиста зад кулисите, като допълват, че голяма част от хонорарите му се стопявали буквално за часове. Актьорът понякога стигнал до положение, в което последните дни на месеца били истинско изпитание, защото дори нямал пари да си плати наема.

Ситуацията щеше да изглежда още по-тежка, ако в живота на Станимир не се беше появила новата му приятелка – актрисата Яна Бобева. Двамата се запознали покрай работата си по спектакъла „Изсвири го пак, Сам”, а искрата помежду им пламнала още в началото на репетициите. Гъмов, който е на 51 години, бързо бил привлечен от чаровната 36-годишна Яна – висока, стройна, талантлива и много по-спокойна от него. Хора от екипа на постановката твърдят, че тя го уравновесявала, окуражавала го и се опитвала да го откъсне от вредните навици, но засега сякаш пороците имали по-силно влияние от любовта.

Преди да се събере с Яна, актьорът живеел в малка стая под наем, управлявана от строга столична хазяйка. Комшии разказват, че в онзи период Гъмов често се прибирал късно - понякога весел, понякога мълчалив и затворен. Живеел буквално между четири стени, без място дори за масичка за кафе, но така и не успявал да напусне квартирата заради трудности с плащането на наема. Затова близките му се зарадвали, когато станало ясно, че сега дели един покрив с Яна. Той бил наистина влюбен, а животът му, поне на теория, трябвало да навлезе в по-спокойна фаза. Само че не е сигурно доколко актрисата ще издържи на напрежението, което върви ръка за ръка с характера на любимия й. „Тя го обича, но й е тежко”, казват нейни приятели от театралната гилдия.

Истинският шок дойде, когато двамата обявиха в социалната мрежа, че са сгодени. Новината гръмна през ноември, придружена единствено от профилните им снимки и кратък надпис. Нямаше нито пръстен, нито романтична снимка, нито видео, нито официална фотосесия – неща, които обичайно съпровождат подобно събитие. Това мигновено разпали слухове, че всичко може да е шега, пиар или импулсивно решение след по-емоционална и бурна вечер. Някои твърдят, че Яна е публикувала съобщението първа, а Гъмов го е пуснал и на своята страница, без да обясни абсолютно нищо. Почитателите на Станимир се чудят дали въобще е имало истински годеж, защото липсата на доказателства изглежда повече от странна.

Въпреки романтичните новини около евентуалната сватба, в разговорите за Гъмов неизменно изплува миналото му. Актьорът има един дълъг брак зад гърба си с Анна, майката на сина му. Двамата преживяват 11 години заедно и се разделят през 2015 г., когато момчето им е едва на 10. По онова време се говореше, че алкохолът е бил траен източник на напрежение в дома им, макар никой от двамата официално да не е коментирал причините. Познати на семейството споделят, че Гъмов често „е бил във филм”, както се изразяват те, и че Анна дълго се надявала ситуацията да се подобри, преди окончателно да вземе решение да сложи край.

Днес историята сякаш се повтаря. Мнозина се питат дали сянката на минали слабости няма отново да засегне и настоящата му връзка. Дали любовта на Яна ще бъде достатъчно силна, за да го измъкне от зависимостите му? Говори се, че актьорът на моменти е по-ведър, по-целенасочен и по-мотивиран от преди, но в други дни изглежда уморен, разколебан и сякаш под чуждо влияние. Едно е сигурно – около Гъмов отново се е завъртяла вихрушка от догадки и любопитство. Дали ще има сватба или всичко е само театър, чудят се феновете на артиста.