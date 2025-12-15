Нагласено?! Доказателствата за погнатия ерген се оказаха оскъдни!

Разследването срещу ергена Радослав Куцев, обвинен в побой над гаджето си - шампионката по борба Джанан Манолова, продължава, но доказателствата срещу спрягания за насилник ca оскъдни и случаят може да претърпи обрат.

Това разбра „България Днес" от свои източници в редиците на МВР, които са запознати с разследването. Те споделят, че обвиненията срещу ергена се базират само и единствено на твърденията на Джанан, майка й и сестра й. Към момента няма категорични доказателства, които да подкрепят казаното от тях, по-скоро казаното от Джанан, защото само тя е била там. Спортистката твърди, че Куцев е нахлул в дома й, набил й е глава в лицето, докато я стиска за гушата, след което пък избягал.

Джанан няма дори наранявания по лицето. Ако човек като Куцев, който е двуметров здравеняк, я е ударил с глава в носа, челото или устата, жената щеше да има сериозни наранявания.

Тя няма видими наранявания, което поставя казаното от нея под съмнение.

Също така няма никакви следи по гушата, които да сочат, че е била стискана. Щом няма следи, нито едно от тези твърдения на боркинята не може да бъде доказано.

Другото, което изглежда малко съмнително, е, че Джанан твърди, че гаджето й е нахлул с взлом в апартамента й. Следи от насилствено влизане обаче няма.

Към момента Джанан, майка й и сестра й са разпитани от органите на реда, както и от наблюдаващия делото прокурор.

Има доста неща за изясняване, защото случаят буди доста съмнения. Ако в рамките на следващите месеци прокуратурата не успее да се сдобие с доказателства, които подкрепят тезата на Джанан, то разследването ще бъде прекратено.

На миналото заседание в Софийския районен съд прокуратурата изтъкна, че в миналото Куцев е заплашвал боркинята, че ще я убие, ако разбере, че се вижда с други мъже. Това обаче също се оказа само твърдение, което не е доказано по абсолютно никакъв начин. Самата Джанан тогава дори не е подала жалба, а чак сега твърди тези неща, които дори да са били истина, вече няма как да бъдат доказани.

Държавното обвинение изтъкна друг довод, а именно, че Куцев е заснет да държи калашник, докато е изскочил от прозореца на движеща се кола. Оказа се, че това не е точно така. Калашникът е бил пластмасов и всичко е било сценарий за музикален клип, в който участва здравенякът.

В крайна сметка Софийският районен съд прецени, че няма никакви доказателства, че Куцев е наранил Джанан и го освободи без каквато и да е било мярка за неотклонение.

Към момента и разследващите изпитват сериозни затруднения, защото не могат да открият никакви данни че това се е случило, поне не по начина, по който твърди спортистката.

„Никога не съм посягал на Джанан. Заедно сме от три години, като през това време се разделяхме и събирахме. В повечето случаи тя се обаждаше и искаше да се съберем. Тя ходи по психолози и психиатри, защото има нервни сривове. Точно това се случи при последния ни скандал. Тя получи нервен срив, след което аз си тръгнах. Не съм й посягал. Ако някой е посягал, то това е тя, защото преди известно време ме нападна и ми счупи две ребра", разказва своята версия за случилото се Радослав Куцев.

На последното заседание защитата на ергена, който стана известен, след като бе изгонен от култовото предаване за рекордно време, защото бутна ергенката Габи, помоли Темида да приобщи доказателства.

Те представляват показанията на двама приятели на Радослав, които твърдят, че той е спокоен, уравновесен и добър човек, който не е склонен към агресия. Бяха приобщени и медицински документи, които сочат, че здравенякът има стент на бъбрека, който помага за кръвооросяването на органа, и състоянието му е сериозно, което прави и невъзможно задържането му под стража. Именно заради този стент Радослав често ходи до тоалетната и е на специален хранителен режим.

"Повече въобще няма да се доближавам до Джанан. Това е пълно предателство и пълни лъжи. Разочарован съм. Дори искам да помоля, ако може, и тя да бъде помолена повече да не ме доближава, защото не искам да я виждам", моли Темида Радослав.

В момента ергенът е на свобода, а съвсем скоро предстои да разберем дали разследването ще пропадне, или държавното обвинение ще се сдобие с доказателства.

Шампионът по кану-каяк и фитнес инструктор, който има кримиминало, е закопчан на 11 октомври, а Софийската районна прокуратура директно го погва в нанасяне на лека телесна повреда на половинката си в условията на домашно насилие. Разследването продължава, но се очаква да приключи скоро.