От содена до купешка питка: Как родните политици празнуваха Коледа? (СНИМКИ)

Българският елит от политиката, шоубизнеса и спорта показа пъстра палитра от нрави и традиции на празниците от месене на погачи до коктейли на екзотични плажове. Мнозина родни знаменитости не пропуснаха да публикуват кадри в социалните мрежи от милите семейни събирания и коледния уют на дома.

Зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева сподели коледни фотоси заедно със сина си Виктор и написа вълнуващо послание: „Както обикновено на Бъдни вечер, с Виктор си говорим за времето. За времето, което прекарваме заедно. За онова, което лети. За онова, което не трябва да се губи. За времето, което има значение, защото е единственото, което не можем да върнем, но можем да дадем.

От времето, в което вярваше в Дядо Коледа и си пожелаваше със затворени очи чудеса, до времето, в което посреща празниците... на покрива, мина едно десетилетие. Един миг. Един цял свят.

И някъде по пътя разбираш, че магията не си тръгва - просто сменя формата си. От чудо - в доверие. От приказка - в смелост. От „искам" - в "мога".

Пожелавам на всички весели празници, светла Коледа и добра Нова година.

И най-вече повече време. Да бъдем заедно с тези, които обичаме. И с тези, които имат нужда от нас. Защото точно това време е най-ценното".

Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков пусна снимка от професионална фотосесия на красивата си съпруга Елена и дъщеря им Никол, която събра хиляди харесвания, пише "Ретро".

„Честита Коледа! Желая ви мъдростта на Рождеството и вярата на децата! Здраве, мир и топлина!", написа той.

Министърът на културата оставка Мариан Бачев се похвали, че дъщеря му Александрина лично е омесила питката за Бъдни вечер и е сериозна опора на майка си Милена Видер.

Пенсионираният политик Кирил Петков посрещна Коледа по българо-канадски, като съпругата му Линда се развихри с празничната вечеря, а компания им правеха трите им дъщери - Ванеса, Ема и Ани.

Зам.-председателят на „Продължаваме промяната" акад. Николай Денков също събра най-близките си и лично разчупи погачата, но в социалните мрежи беше разкритикуван, че тя не е постна и че е купешка.

Бившата „червена" лидерска Корнелия Нинова отново влезе в ролята на топкулинарка, показа как меси погачата и сготви с помощта на майка си и свекърва си, демонстрирайки, че поне в кухнята не отстъпва лидерската позиция.