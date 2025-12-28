Парадокс: Гришо прибра половин милион от държавата, а отказва да играе за България

Григор Димитров си е най-добре - хем не играе за България, хем цица пари от държавата. „Уикенд” научи, че здравното министерство е изсипало в неговата фондация около 500 000 лева за образователната програма „Образование за здраве”. Става въпрос за пари на българския данъкоплатец. А в същото време Гришо отказва да играе за националния отбор на България, който има уникален шанс да влезе в топ 8 на турнира за купа „Дейвис” през 2026 г.

Програмата „Образование за здраве” е представена като „вдъхновяваща поредица от уроци в над 300 училища в цялата страна”. Стартът беше в родния му град Хасково, където майка му Мария работи като учителка. Откритият урок всъщност е запис с Гришо, който ще се върти из избраните училища.

Има и образователна картичка с 10 съвета към децата. Партньор е образователната платформа е „Уча.се”, където също могат да се намерят уроците на Гришо. Тънката подробност е, че тя се явява платена – таксата е 20 лв. на месец, а шеф на платформата е 38-годишният предприемач Дарин Маджаров. Последният беше в екипа на Димитър Бербатов за овладяване на властта в БФС, което така и не се случи.

„Уикенд“ научи, че в „Образование за здраве“ Министерството на здравеопазването е изсипало близо половин милион лева. Няма лошо, но се получава следният парадокс – Григор Димитров хем получава пари от българския данъкоплатец чрез фондацията си, хем отказва да играе за България, когато стане въпрос за участието на националния отбор в турнира за Купа „Дейвис“.

Точно в този турнир България има златен шанс да влезе в топ 8. През 2026 година, от 4 до 7 февруари в Пловдив, е мачът между България и Белгия. Ако бием, което с евентуалното участие на Гришо е съвсем възможно, след това ще се срещнем с победителя от двубоя Австрия – Япония. И двата отбора не са нищо особено. При нова победа националният мъжки отбор отива да играе за класиране в топ 8 на света в Болоня. Там, дори и да сме последни, няма как да паднем под осмо място. На колко игри с топка, освен на волейбол, имаме такова класиране в света? Никога по-рано българският тенис не е имал такъв шанс.

По информация на „Уикенд“ шефът на федерацията ни Стефан Цветков - Цъфа и капитанът на националите Владимир Димов са се свързали с Гришо и мениджъра му Георги Стоименов, за да ги молят ракета номер едно на България да вземе участие в тези два мача, при победи в които ще стигнем до топ 8. Само че ударили на камък. Гришо ги посъветвал да се обърнат към импресариото му, а последният отказал категорично. Причината е, че Стоименов, съпруг на бившата ни тенисистка Катерина Малеева, от години води война с федерацията ни по тенис и това било една от причините Григор да не участва в турнира на АТП в София.

Сега всички в тениса са се хванали за главите, тъй като междуособиците най-много могат да провалят отличната възможност пред България за заемане на челни позиции в мъжкия тенис. Освен Григор, в националния отбор вероятно няма да участва и втората ни ракета – Димитър Кузманов, също заради разправии с федерацията. Кой крив, кой прав – това „Уикенд“ не се наема да каже.

Поради липсата на Кузманов капитанът Валентин Димов няма много голям избор за състава на националния отбор за Купа „Дейвис“. В предстоящия след малко повече от месец мач с Белгия най-вероятно ще бъдат поканени тийнейджърите Иван Иванов и Александър Василев. По-рано тази година Иванов спечели юношеския турнир „Уимбълдън“, след което двамата с Василев играха български финал на US Open в Ню Йорк, отново спечелен от Ванката. Останалите трима в състава се очаква да бъдат Илиян Радулов, Петър Несторов и Александър Донски.

„Представете си какво щеше да бъде, ако начело на тази изключителна златна генерация застане Гришо. Само че типично по български сме тръгнали да си проваляме шансовете“, коментира източник от високите етажи на българския тенис по повод българските ни простотии.