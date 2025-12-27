Коледните чорапи и свещи водят класацията за НАЙ-ТЪПИ подаръци за Коледа!

„Трупането на коледни подаръци под елхата е стара традиция, но няма нищо по-разочароващо от това да получиш тъп подарък от близък човек. Разбира се, и на мен ми се е случвало – и то неведнъж. Особено по времето на социализма, в дома на моите родители. Откакто се помня, Коледа винаги се е отбелязвала тържествено – с кадене, богата трапеза и особена празнична магия. След това започваха семейните събирания с роднини, които спокойно можеха да се превърнат в конкурс за най-тъп подарък“.

Това разказва с усмивка продуцентът Борислав Чучков, който дори си е направил лична класация по „тъпотия“. В челните позиции неизменно са коледните чорапи и свещите.

„Обикновено получавах такива, когато се събираше цялата рода. Те са класика в жанра“, шегува се той.

Въпреки това Чучков има ясен отговор на въпроса кой е най-хубавият подарък за него:

„Всеки път, когато виждам как синът ми, който е на 19 години, и дъщеря ми, която е на 17, се радват на своите коледни подаръци – това е най-хубавото. Истински стопля сърцето ми и ми носи усещането за Коледа“, казва той пред „България Днес“.

За него подаръците и трапезата не са най-важното.

„Всички сме фокусирани върху тях и някак пропускаме същността на празника – раждането на новото начало и възраждането на духовността“, допълва той.

Подобно мнение споделя и кулинарят Ути Бъчваров, който се стреми да измести фокуса на Коледа към истинския ѝ смисъл. За него най-важното е надеждата – основният символ на празника.

„Подаръците не са толкова значими, колкото една добра селекция от вина и споделеното време“, казва певицата Мими Иванова.

Тя обича коледната нощ заради спокойствието – да седне със съпруга си Развигор Попов, да гледат празничната програма, с чаша ароматно българско вино и купа прясно изпечени пуканки.

„Имал съм много тъпи подаръци за Коледа. Слава Богу, вече не помня какви са били, но помня разочарованието“, споделя актьорът Ники Илиев. Той признава, че откакто е започнал да работи, си прави най-хубавия подарък сам.

„Това компенсира всички разочарования“, казва той и пожелава на хората да правят същото – да си подаряват радост, за да има повече празничност и смисъл в Рождество Христово.