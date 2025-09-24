Топ 5 на най-големите скандали в поп музиката! (Кой прости и кой забрави)

Cкандалите в арт гилдията са запазена марка от години, а българската попмузика не прави изключение. Най-коментираният конфликт в нея днес е шумната разправия между големите приятели Стефан Димитров и Васил Найденов покрай песента „Там, на завоя", но историята помни далеч по-люти препирни. Публични вражди, обиди, подмолни шушукания от нищо не е лишен така нареченият музикален шоубизнес.

Васил Найденов и Стефан Димитров

Mоже ли една песен да сложи край на 50-годишно приятелство? Може и доказателството за това е хитовото парче „Там, на завоя“, което скара композитора Стефан Димитров и Васил Найденов, макар до неотдавна никой да не вярва, че този златен тандем в българската музика ще остане завинаги в миналото.

За жалост обаче, скандалът се оказа съвсем реален. Пръв за него заговори Стефан Димитров, като разкри, че е изпратил нотариална покана, с която настоява Васил Найденов да спре да изпълнява песните му. Композиторът се обидил, след като в телевизионно интервю певецът заявил, че е автор на музиката на парчето „Там, на завоя", без да спомене Стефан.

Песента всъщност е създадена от Димитров преди 25 години за мюзикъла „Големаноff Картини от една изложба", който двамата правят с известния режисьор Хачо Бояджиев в БНТ. Тогава тя е изпята от актьора Иван Петрушинов, прочул се по-късно с рекламите като Дядо Коледа.

„Законите са за всички, както за изпълнителите, така и за авторите, разбира се. Очакването ми е всички в тази държава да ги спазват. Ако изпълнителите ходят по участия, то ние, композиторите, разчитаме на тяхната добросъвестност и уважение към нашия труд. Намирам това за предателство към музиката, песните и приятелството", заяви Стефан Димитров.

Васил Найденов първоначално запази мълчание, но изрази позицията си първо пред "Филтър“. „Ще продължа да изпълнявам „Болката отляво“, „Казано честно, всичко ми е наред“ и „Там, на завоя", обяви пред нашия вестник Найденов. „Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват, както казва и самият Стефан. Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона. Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно, и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът. “

След изявлението на Васил Стефан Димитров даде крачка назад. Той обясни, че няма как да спре Найденов да изпълнява песните му, затова ще разчита на неговата добросъвестност.

Преди десет дни и адвокатите на певеца излязоха с официална позиция, като обясниха, че всички средства се отчитат на Стефан Димитров чрез "Музикаутор". Освен това той е получил хонорари за създадената от него музика. Друг е въпросът, че изпълнителите си уреждат частни участия с високи хонорари, част от които не се отчитат на композиторите, тъй като подобно изискване в закона няма.

За жалост, вече осем месеца певецът и композиторът не си говорят. Те нито се виждат, нито се чуват по телефона, но Васил Найденов продължава да пее „Там, на завоя" заедно с братя Аргирови. На 3 септември изпълнителят отпразнува своя 75-и рожден ден, само че на него не присъстваха старите му приятели Богдана Карадочева и Стефан Димитров.

Стефан Диомов и Тоника

Стефан Диомов често влиза в ролята на строг баща спрямо своето отроче група „Тоника". Създадената от композитора формация на няколко пъти изпитва на гърба си неговите забрани да изпълняват парчетата му. Последният път е заради интервю на Ева Найденова през 2014 година, от което Диомов се чувства обиден, защото певицата заявява, че за нея той е бяло петно и изтрит от съзнанието в й". Думите й са капката, която прелива чашата на търпението му, композиторът изпраща нотариално писмо до всички членове на „Тоника", като им забранява да пеят песните му.

„Не съм предполагал, че човешката злоба може да изтрие много красиви неща. За мен отношението на Ева е необяснимо. Помагал съм много на Гого и не заслужавам такова отношение към мен“, отсича Диомов. Според композитора напрежението между него и „Тоника" ескалира след смъртта на Гого. Още докато певецът се бори с коварна болест, той вдига ветото от предишна забрана и песните му влизат в репертоара на групата.

"Тогава им казах: "Пейте ги песните, аз за вас съм ги писал". Но ето че се случват ужасни неща. Не бях допуснат да се поклоня на погребението на Гого, съболезнователната телеграма, която изпратих, е била скъсана пред всички. Това са действия, които нямат никаква логическа обосновка", изразява разочарованието си композиторът.

Ева Найденова обаче коментира, че Стефан Диомов е допуснал много грешки. Може би той е засегнат от това, че аз не искам да го видя. Но то си има някаква причина, която аз лично ще изясня с него, когато му дойде времето. Разбирам, че е наранен, но моята рана е много по-голяма от неговата.“

След време двамата си прощават не къде да е, а на гроба на Гого. „Най-голямата грешка в живота ми е, че забраних на „Тоника“ да пеят песните ми признава в своя изповед Диомов. Това беше емоционално решение, с което съсипах една от най-успешните ни групи на всички времена. Положих началото на конфликт, който се отрази на всички ни. Това никога няма да си го простя и цял живот ще тежи на съвестта ми.“

Миро и „Гълъбо“

Точно пет години певецът Миро и авторката на хита "Гъльбо" Вида Пиронкова не си говореха. Причина за това бяха наградите на "БГ Радио" през 2018 година. Тогава изпълнителят взе статуетки, но не благодари публично на Вида Пиронкова. Заради неуважителното му отношения тя забрани на Миро да изпълнява песента „Гълъбо“.

През годините няколко певци записаха песента, но абсолютно безуспешно. Нито един не успя да постигне успеха на Миро. Така „Гълъбо“ престана да бъде излъчвана по радиостанциите, а певецът нямаше право да я изпълнява на участия и концерти. Забраната бе валидна до 2023 година, когато се случи чудото. Миро и Вида се помириха на концерт на изпълнителя, на който той представи новия си албум „Миро 46“. В диска е включена и песента, която певецът дълго време нямаше право да изпълнява.

„Чувствата, вълнението, което преживях, бяха паметни и вълшебни“, каза тогава за „Филтър" Вида Пиронкова. Като пречистена се чувствам. Забравих, простих всичко и заобичах с нова сила рожбата ни песента „Гълъбо“, която се оказва, че ще е вечна, не по мое или нечие друго желание или прищявка, а защото в нея е възпят Божият Дух в образа на гълъб. Хората я обичат и припознават като част от душата си, чувствата си, живота си, любовта си, а това няма как да бъде скрито или управлявано.

Радвам се безмерно, че Гълъба излетя волен от клетката, в която беше затворен, пък била тя и златна! След като си простихме с Миро и се прегърнахме, мисля, че никой повече не може да застане между нас. Силната, задушаваща прегръдка, изгарящата топлина и сълзите казаха всичко.

Бог бе строг с нас заради нашите човешки грешки и суета, но и много щедър и благосклонен и ни прости, и ни заобича още повече. Доказателство за това е, че ни събра отново, но вече пораснали, извисени след страданията ни и омиротворени! Миро винаги е бил моят единствен и първороден избор, когато започна всичко. Чувах гласа му в главата си и аз бях тази, която го помоли да изпее песента. Той, като я чу, се съгласи на мига.“

Вида Пиронкова е готова да създаде и нова песен за Миро, стига този път той да поиска.

Силвия Кацарова и Владислав Славов

Настъпи краят на една дълга и мъчителна съдебна сага. Силвия Кацарова спечели дългогодишната битка за правата върху своите емблематични песни. С решение на Върховния касационен съд бе сложен край на 6-годишния й съдебен спор с импресариото Владислав Славов. Новината бе съобщена преди няколко месеца от адвокатката на певицата Мария Янева. „Споделям с вас една историческа победа, която променя не само съдбата на една певица, а правата на всички български изпълнители! Битката за великите български хитове Обещай ми любов", "Огън от любов", "Знам, ще е хубав ден“, „Бяла въздишка" приключи с окончателен съдебен акт."

Ще припомним, че сагата започна, след като така нареченият продуцент Владислав Славов забранява на Кацарова да изпълнява собствените си песни. В крайна сметка съдът постанови, че Славов и търговското дружество, чрез което е действал, нямат правно основание да попречат на певицата да изпълнява песните, които са част от нейния репертоар. Съдът прие, че той е ползвал изпълнения и авторски права на изпълнителката без нейно съгласие, включително ги е разпространявал чрез търговски продукти и платформи, нарушавайки нейните права на артист изпълнител.

„Преживях много“, призна в интервю пред „Филтър“ Силвия Кацарова. През 2019 година видях в „Амазон" и в други платформи, че Владислав Славов продава мои албуми, на които съм продуцент. Този човек не е дал една стотинка за издаването им, но ги предлага за продажба. Заведох дело срещу него и го спечелих. След това той реши да ми направи ответен удар. Вероятно някой го е посъветвал да купи правата на текстовете от поетите на седем от най-големите ми хитове, сред които са „Огън от любов", "Обичам те", "Обещай ми любов“, "Ако те погаля“ и „Бяла въздишка". Обяснил им е, че ще прави сборен диск, и е платил еднократен хонорар между 100 и 200 лева на Петър Анастасов, Ваньо Вълчев и Тодор Анастасов. И тримата обаче са подведени. Те по-късно подписаха декларации, че им е било казано, че песните ще бъдат включени в диск, и не са давали съгласие да ми се забраняват хитовете.

Извинявайте, кой нормален човек ще подпише такъв договор и за десетилетие да се откаже от всички права?!“

Заради наложената от Владислав Славов забрана три години песните на Силвия Кацарова не звучат по БНТ и БНР. Отгоре на всичко тя е разпитвана и в полицията.

"По няколко пъти в месеца ми се обаждат да ме викат на разпит разказва за кошмара си Силвия. Поставете се на мое място. Ставате да си пиете кафето сутрин, но ви звънят от полицията и ви казват: „Госпожо Кацарова, трябва да се явите на разпит!". Някой ще издържи ли три години този тормоз? На едно коледно парти изпяхме по желание на хората „Огън от любов" заедно с Ненчо Балабанов. След това и него го извикаха на разпит, както и собственика на фирмата, домакин на тържеството, и го питали защо ме е канил да пея.

Аз нито съм убила някого, нито съм откраднала от някого нещо, а поех върху себе си огромен хейт от Славов. С какво заслужих всичко това?! Аз, която съм давала на бедни хора и последния си лев! Изкараха ме мошеничка, че не съм си плащала на „горкото момче"... За щастие, много хора ме обичат и аз им благодаря за тяхната подкрепа.“

Лили и другите…

„Hе съм отмъстителна! Нямам право на това, но не забравям лъжата и предателството“, твърди Лили Иванова. Сигурно има основание за подобно твърдение, тъй като скандалите са неизменна част от живота й. Някои композитори дори забраняват на примата да изпълнява песните, създадени от тях. Съдебното дело, което се точи най-дълго, е с Митко Щерев. Лили завежда иск за 10 000 лева срещу него, тъй като в интервю той твърди, че тя не знае нотите, пее на плейбек и е лъжкиня.

В книгата „Истината" обаче примата разкрива как композиторът се е запознал с жена си, когато тя е само на 15 и още куп нелециприятни за него неща.

„Какъв човек е Митко Щерев?“, пише в автобиографията си Лили. Когато разбиха „Диана експрес" той беше без работа. „Не можеше да си плати едно кафе. В това време аз получих предложение от един пиано бар в София. За тази цел ми трябваше пианист и той се съгласи да работи с мен. Митко обаче бъркаше често, а аз се правя, че не забелязвам. След един концерт в Брюксел ми каза: „Знам, че ти си си мениджър, аз обаче искам да получавам в България 1000 лева в пиано бара и 2000 лева на концерт, а в чужбина 1000 евро и повече. Това беше 2005 година. Не можах да му издействам тези пари, но той си беше опекъл работата. Извикал Илия Ангелов, договорили се зад гърба ми и се опитаха да копират това, което правя в пиано баровете."

След разрива в отношенията между Митко Щерев и Лили Иванова композиторът започва да иска пари за авторските права на изпълняваните от певицата негови песни. А като не получава средствата, и забранява да пее хитовете му. Завежда и съдебен иск. Покрай делото, за да докаже правотата си, той е безкомпромисен и настоява Лили Иванова да се яви на изпит в Музикалната академия, за да докаже дали знае нотите.

Адвокатите обаче отказват.

След години Митко Щерев решава да подаде ръка и да предложи на примата отново да изпълнява неговите песни, тя обаче категорично отказва.

C Тончо Русев, създал едни от най-големите хитове на Лили Иванова, отношенията също са като в непрестанна студена война. Едно писмо на големия Дамян Дамянов разкрива какво е казал композиторът по адрес на певицата.

Ето думите на поета като обръщение към Тончо: „Нашата творческа идилия продължи до лятото на 1981 година, когато след поредния "Златен Орфей“ вие пристигнахте у дома гневен и заявихте: „Майсторе, дай да е..м майката на тая кубратска слугиня!". Доколкото разбрах, сте влезли в пререкания с Лили на Слънчев бряг. За какво точно, не знам. Май че тя се е подразнила, че сте хвалили изгряващата тогава Камелия Тодорова, а пък вие сте се подразнили, че е изпяла песен на Найден Андреев по моето стихотворение „Щурче". Искахте да напиша писмо, с което да забраня да се изпълнява песента „Щурче" по БНР. Уверявахте ме, че Лили и без това залязва. Че няма да останем без пари, защото ще напишем повече песни, ще ги сложим в "човките" на повечето певци и ще „вържем гащите". Но като останах насаме със себе си, не можах да приема, че ще обърна гръб на човека, който с гласа си е занесъл моите стихове във всеки български дом."

За отношенията си с Тончо Русев Лили Иванова пък пише в автобиографията "Истината": „Тончо беше хитър. Всеки ден се обажда, през ден песен носи. Но започна да става ревнив. Даже си спомням, с него пътувахме за Япония. В самолета сме, а той: „Ама защо им пееш на тия...". Кара ми се. Казах му: „Не може да ми забраняваш да пея песни на други композитори“. Идеше ми да го хвана и да го изхвърля от самолета.

Като разбра, че аз разширявам кръга от композитори, Тончо се оттегли. Никога не съм се карала с него. Той се оттегли, не ми даваше песни. А в началото беше отишъл при Дамян Дамянов и му казал: "Дай да пишем за нея, тя е златна кокошка". Битката беше за печалбата от авторски права. От продажбата на плочи. Аз съм продавала тираж над 200 000 плочи навремето. Но само композиторите получаваха пари от продажбите. Ние, певците, пиехме по една студена вода.

При последния ни разговор Тончо Русев ми каза: „Няма да ти забранявам като Митко Щерев да пееш мои песни, но искам да се разберем да ми плащаш всеки месец една заплата, защото ти имаш работа“.

Обясних му: „Днес може да имам работа, но утре може и да нямам. Не мога да се ангажирам със заплата". Освен това твои песни пея сега, утре може да не ги пея. Каква заплата искаш?".

Поиска ми 500 лева. За да му е сигурно. Все едно аз съм днес Концертна дирекция. Или съм държавата. Живеят в миналото му. Казах му, че ще помисля. И повече на тази тема не сме разговаряли.“

Отношенията между Тончо Русев и Лили Иванова остават хладни до смъртта на композитора. Те така и не се помиряват. Същото важи и за друг композитор Асен Гаргов, с когото певицата има дълга връзка. Дори когато той се разболява от рак и иска да издаде албум със своите песни, изпълнявани от Лили Иванова, тя категорично отказва. Днес обаче примата отново пее "Детелини“.