Едис Пала на лов за кучки

Кучките са най-хулените, но и най-обсъжданите в нашето общество!





За жалост, хората често ги бъркат с леките жени, но истината е друга.







Дизайнерът Едис Пала отправи предизвикателство към фенките на бранда му и обеща специална фотосесия на победителката.