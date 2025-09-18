17-годишен син има Маги Вълчанова

Красавицата и носителка на титлата Мис България Маги Вълчанова изненада последователите си в социалните мрежи с трогателно признание, пише България Днес.

В специален пост във Фейсбук тя разкри, че е майка на вече 17-годишен син. „Днес преди 17 г. на празника на София получих най-престижната титла и най-голямото признание - да бъда майка", споделя Вълчанова.

С чувство за хумор тя обяснява защо не публикува актуални снимки на своя наследник: „Не публикувам актуални снимки,, защото ми е забранено чрез семейния кодекс на взаимоотношенията в семейството, подписан и подпечатан от един истински кисел тиинейджър...".

Новината предизвика множество реакции сред феновете й, които я поздравиха както за майчинството, така и за отличната й форма.