Алекс Димитрова се преби

„Вчера беше от онези дни, в които с пълна сила разбираш значението на думите най-важното е да сме здрави".

По време на репетиция се случи един доста неприятен инцидент с коляното ми... Само да вметна една голяма благодарност към всички колеги, които бяха до мен и ми оказаха изключително бърза и адекватна помощ!! Прегръщам ви, написа актрисата и продуцент Александра Димитрова под снимка от болницата, пише Телеграф.

„За щастие се разминах с един от по-леките сценарии. Благодарна съм на семейството ми, които вече имат график кой кога да поеме ролята на болногледач, добави още тя.