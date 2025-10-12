Алекс Гърдева остана без жилище

Алекс Гърдева си продаде апартамента в „Надежда”, но не остана без покрив над главата си. Красавицата от „Хелс Китчън” и първия сезон на „Ергенът” вече обитава имот на своя родственица, която пък се пренесе в провинцията.

„Бях тръгнала да си купувам дом в комплекс „Морени”, но преди да подпиша окончателния договор, се оказа, че в кв. „Витоша” ще получа за същите пари доста по-голямо жилище. Вече сключих сделка, като единственият минус е, че сградата ще получи акт 16 чак след 2 години. Започнах да търся квартира под наем, но тогава се оказа, че сестра ми е решила да живее в Стара Загора и мога да използвам нейния апартамент в столицата”, сподели в откровен разговор с „Уикенд” 38-годишната психотерапевтка и риалити звезда. И допълни, че преди дни е направила голям купон в заведение по случай рождения си ден. На продължилото до зори парти присъствали 30 души.